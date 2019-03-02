FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1833

Yeni yorum
 
Roman Busarov :

peki, 100 yukarı, 100 aşağı ... ipliğin nereye uçacağını tahmin etmek için ne =)

inan bana katılıyorum
[Silindi]  
iIDLERr :
inan bana katılıyorum
Uzun bir süre düşüncelerimiz birleşmedi =)
 
Roman Busarov :
Uzun bir süre düşüncelerimiz birleşmedi =)
Roma, Enka hakkında yorum yapar mısın? ben uzun zamandır.
[Silindi]  
iIDLERr :
Roma, Enka hakkında yorum yapar mısın? ben uzun zamandır.

alan 104-109 güzel görünüyor

kısa vadede, hedef mükemmel bir şekilde alındı

ama buradan inanmadım =) (onunla ilgili kötü anısı)

not. Ucuz bir Japon'un ekonomi için buz olmadığını söylemelerine rağmen, 20 Yen numarası için KUE'nin bir analogunu bulandırdılar ....

 
Roman Busarov :

alan 104-109 güzel görünüyor

kısa vadede, hedef mükemmel bir şekilde alındı

ama buradan inanmadım =) (onunla ilgili kötü anısı)

Rum, 70 izliyorum. O zaman o gider....
[Silindi]  
iIDLERr :
Rum, 70 izliyorum. O zaman o gider....
Henüz bakmıyorum =), bir hedefte birleşecek, bakmaya devam edeceğiz =) tabiri caizse aşamalı ... temelde hedeflerim şimdilik daha yakın =) için bir daire bile ekarte etmeyeceğim 1500 pip'e kadar bir yıl
 
Bir kaplumbağa tahmin ettim. her şey birbirine uyuyor gibi. Biz, asıl mesele lanet bir şey yapmamak.
 
bir ay boyunca, tankın her türlü ruble, rupi, rand üzerine düşme olasılığı varsa. oynayın beyler
[Silindi]  
iIDLERr :
Bir kaplumbağa tahmin ettim. her şey birbirine uyuyor gibi. Biz, asıl mesele lanet bir şey yapmamak.
ve fillerin göçü ile yönü karşılaştırdı ???? =)
 
Köyde duruyorum, düşmeyi hayal etmiyorum ama uzun süre ayakta kalacağım
1...182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840...2119
Yeni yorum