FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1831

Yeni yorum
 
Funtik tahmini - 1.5345 - en az
 
Daniil Stolnikov :
Anlardan bahsetmiyorum, puanlarla ölçülen etkiden bahsediyorum. Bu yıl kaç tane gittin? 1000 demet için. 2008'de kaç kişi gitti? 7800'de!!! Bir fark var? Hatta bazı!!!
2008-3000 puanda ve 2015-3600 puanda kuyruklu yanlış verileriniz var. Bu, MN'de kendiniz ölçmek istiyorsanız yaklaşık olarak
 
Alexey Busygin :
2008-3000 puanda ve 2015-3600 puanda kuyruklu yanlış verileriniz var. Bu, MN'de kendiniz ölçmek istiyorsanız yaklaşık olarak
 
Daniil Stolnikov :
Funtik tahmini - 1.5345 - en az
Gelelim pozisyona. bensiz. pound için çekici yok. ve ticaret
 
iIDLERr :
gelelim pozisyona. bensiz. pound için çekici yok. ve ticaret
Nasıl bir traktör bekliyorsunuz bilmiyorum ama elimde şu resim var:



161.8'den net bir geri tepme ve kanalda 61.8'de düzeltme
 
iIDLERr :
Gelelim pozisyona. bensiz. pound için çekici yok. ve ticaret
Evet, senin payın olmadan, yapmanın bir yolu yok
 
Pound bir daireye düştü... Bir şey bekliyoruz...
 
-Aleks- :
Pound bir daireye düştü... Bir şey bekliyoruz...
evet, sessizlik. özellikle bir şey bekliyorlar ... acele etmemek daha iyidir. Bir haber gelmese de

Sadece CBR genel merkezini görüyorum)) Ve Draghi'nin performansı
 
-Aleks- :
Pound bir daireye düştü... Bir şey bekliyoruz...
Daha önce, trend yaratan Boğalar ve Ayıların ihlaller nedeniyle piyasa yönetiminden çıkarıldığını (fiyat değişiklikleri aralığını çok genişlettiğini) hatırlattı ve şimdi Leo fiyatı 3., küresel, aşırı, Tsopt başabaş seviyesi civarında dar bir aralıkta kontrol ediyor. .
 
Yousufkhodja Sultonov :
Daha önce, trend yaratan Boğalar ve Ayıların ihlaller nedeniyle piyasa yönetiminden çıkarıldığını (fiyat değişiklikleri aralığını çok genişlettiğini) hatırlattı ve şimdi Leo fiyatı 3., küresel, aşırı, Tsopt başabaş seviyesi civarında dar bir aralıkta kontrol ediyor. .

Yusuf, bu soyutlama henüz bana ulaşmadı...

Oldukça fazla zaman geçti, piyasada teorinizden nasıl yararlanıyorsunuz, yerine getirilen tahminlerin bir özet tablosu var mı, sayılarda herhangi bir ara toplam var mı?

1...182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838...2119
Yeni yorum