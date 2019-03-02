FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1831
Anlardan bahsetmiyorum, puanlarla ölçülen etkiden bahsediyorum. Bu yıl kaç tane gittin? 1000 demet için. 2008'de kaç kişi gitti? 7800'de!!! Bir fark var? Hatta bazı!!!
2008-3000 puanda ve 2015-3600 puanda kuyruklu yanlış verileriniz var. Bu, MN'de kendiniz ölçmek istiyorsanız yaklaşık olarak
Funtik tahmini - 1.5345 - en az
gelelim pozisyona. bensiz. pound için çekici yok. ve ticaret
161.8'den net bir geri tepme ve kanalda 61.8'de düzeltme
Pound bir daireye düştü... Bir şey bekliyoruz...
Sadece CBR genel merkezini görüyorum)) Ve Draghi'nin performansı
Daha önce, trend yaratan Boğalar ve Ayıların ihlaller nedeniyle piyasa yönetiminden çıkarıldığını (fiyat değişiklikleri aralığını çok genişlettiğini) hatırlattı ve şimdi Leo fiyatı 3., küresel, aşırı, Tsopt başabaş seviyesi civarında dar bir aralıkta kontrol ediyor. .
Yusuf, bu soyutlama henüz bana ulaşmadı...
Oldukça fazla zaman geçti, piyasada teorinizden nasıl yararlanıyorsunuz, yerine getirilen tahminlerin bir özet tablosu var mı, sayılarda herhangi bir ara toplam var mı?