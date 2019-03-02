FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1805

Yeni yorum
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
gülümseme - herkesi rahatsız eder
OPTL'yi doğrudan kullanmak için bu resimler tek başına yeterli değildir. =) tüccarlar =)
 
Roman Busarov :
OPTL'yi doğrudan kullanmak için bu resimler tek başına yeterli değildir. =) tüccarlar =)
yemin etme
 
Roman Busarov :
OPTL'yi doğrudan kullanmak için bu resimler tek başına yeterli değildir. =) tüccarlar =)
bunlar Paul'ün seviyeleri. Eh, zaten biliyorsun. onları daha çok seviyorum Peki ya Optl - biraz bitmemiş. Bir şeyler yazman gerekiyor. Sırasında
 
GBPUSD'yi satın aldı...
 
kahve yapmaya gitti
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
bunlar Paul'ün seviyeleri. Eh, zaten biliyorsun. Onları daha çok seviyorum. Peki ya Optl - biraz bitmemiş. Bir şeyler yazman gerekiyor. Sırasında

programı kastediyorum

Hmm... vay tüccarlar =)

Pekala, pazar gününe kadar herkes.

herkese iyi tatiller

 
Roman Busarov :

programı kastediyorum

Hmm... vay tüccarlar =)

Pekala, pazar gününe kadar herkes.

herkese iyi tatiller

İyi dinlenmek için. bb :)
 

Trendi takip etmeyi öğreneceğim.


 
-Aleks- :

Trendi takip etmeyi öğreneceğim.


Eğilimi %100 bilmek ve orada neler öğreniliyor? her yerde iyi bir destekle bahis oynarsınız ve her zaman bir kârınız olur. sorun şu ki, herkes gelecekteki trendi göremiyor! Klitschko'nun tavsiyesinde bize miras bıraktığı gibi
 
neyron :
Eğilimi %100 bilmek ve orada neler öğreniliyor? her yerde iyi bir destekle bahis oynarsınız ve her zaman bir kârınız olur. sorun şu ki, herkes gelecekteki trendi göremiyor! Klitschko'nun tavsiyesinde bize miras bıraktığı gibi
Evet, fikir, bir inanç duruşuna sahip olmayı ve tek yönde çalışmayı öğrenmek - yükseliş eğiliminde geri çekilme satın almak. Genelde eğilime karşı çalışırım - hisse senedi her zaman kırmızıdadır ve denge yavaş yavaş büyüyor, ancak riskler büyük.
1...179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812...2119
Yeni yorum