FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

Lesorub :
bugün için 1082...
Hala umuyor
 
Yani anlamıyorum, şimdiden GBPUSD satmalı mıyım?
 

Peki, bugün mumlar. Saç biraz sağlam.

)))

 
-Aleks- :
Yani anlamıyorum, şimdiden GBPUSD satmalı mıyım?
Evet derlerse sat, sonra ne olacak? Satacak mısın???
 
Bicus :
Evet derlerse, sat - o zaman ne olacak? Satacak mısın???
Eğer ikna ediciysen, belki...
 

Bugün kullanılmış bir günüm var. İki kez bir piramit inşa etmeyi başardılar, ancak sonunda hala kullanılmış olanı tekmelediler. Günün sonucu - 5 dolar. ))))

peki sen?

ps: pound üzerinde.

 
-Aleks- :
Eğer ikna ediciysen, belki...
Şu var ki... kimseye güvenemezsin. Sadece kendine! Ve bu nadir durumlarda.
 
Bicus :

Bugün kullanılmış bir günüm var. İki kez bir piramit inşa etmeyi başardılar, ancak sonunda hala kullanılmış olanı tekmelediler. Günün sonucu - 5 dolar. ))))

peki sen?

ps: pound üzerinde.

Bende var, uzun süredir açılan siparişler dışında (kırmızı demet) resim böyle.

 
Bicus :
Şu var ki... kimseye güvenemezsin. Sadece kendine! Ve bu nadir durumlarda.
Burada kendimi test etmek için soruyorum - akıl yürütmemde yanıldığımı söyleyecek kimsem yok ve bu genellikle çözüm hakkında tekrar düşünmeye yardımcı oluyor.
