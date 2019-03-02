FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1795
bugün için 1082...
Peki, bugün mumlar. Saç biraz sağlam.
)))
Yani anlamıyorum, şimdiden GBPUSD satmalı mıyım?
Evet derlerse, sat - o zaman ne olacak? Satacak mısın???
Bugün kullanılmış bir günüm var. İki kez bir piramit inşa etmeyi başardılar, ancak sonunda hala kullanılmış olanı tekmelediler. Günün sonucu - 5 dolar. ))))
peki sen?
ps: pound üzerinde.
Eğer ikna ediciysen, belki...
Bende var, uzun süredir açılan siparişler dışında (kırmızı demet) resim böyle.
Şu var ki... kimseye güvenemezsin. Sadece kendine! Ve bu nadir durumlarda.