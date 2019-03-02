FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1793

Görünen o ki zaten yazmışım... Sanırım sat limiti 1.1285'te ... al 1.1215'te zarar durdur 1.1315
 
azfaraon :
Görünen o ki zaten yazmıştım... Sanırım sat limiti 1.1285'te ... al 1.1215'te zarar durdur 1.1315

Ben öyle düşündüm, 1,1080'e gitmeyecek (
Teşekkür ederim!
 
tuma88 :

Ben öyle düşündüm, 1,1080'e gitmeyecek (
Teşekkür ederim!
Merak etmeyin devam ediyor
 
Şimdi bir profursetka tahminim var ve nefesinin kesilmesi gerektiğini söylüyor)))
Orada ve cum ... ağızda)

Teşekkür ederim!
-Aleks- :
Paranın dördüncü saati aralıkta düzleşiyor ... labirentten çıkmanın bir yolunu bulma zamanı ...

bugün doğru şekilde kenetlendikleri gerçeği değil

yeşil alıcılar, mavi satıcılar

tuma88 :

Ben öyle düşündüm, 1,1080'e gitmeyecek (
Teşekkür ederim!
Bunu söylemedim.. Sadece mevcut durumun bana gösterdiğinden bahsediyorum..
 
stranger :

ge-gee

Ne anlamalıyım?

orada H4'te resim daha da güzel =)) 0.79 ve 0.8060 hedef gibi görünüyor ama göreceğiz.

13. yılda tüm foruma nasıl kira sattığımızı hatırlıyor musunuz?))

Eidler geçenlerde yine hatırlanan satışları kazandı.

Biliyorsunuz, oradaki işlemlere, seviyelere, CME'ye vs. bakıyorsunuz ve bazı eksantrikler 2 nokta arasına bir çizgi çekti ve 3 yıldır hiçbir şey yapmıyor =)))

 

Tuma sonunda kendini yasakladı...

Önemli olan dilemek...

 
lactone :

orada H4'te resim daha da güzel =)) 0.79 ve 0.8060 hedef gibi görünüyor ama göreceğiz.

13. yılda tüm foruma nasıl kira sattığımızı hatırlıyor musunuz?))

Eidler geçenlerde yine hatırlanan satışları kazandı.

Biliyorsunuz, oradaki işlemlere, seviyelere, CME'ye vs. bakıyorsunuz ve bazı eksantrikler 2 nokta arasına bir çizgi çekti ve 3 yıldır hiçbir şey yapmıyor =)))

Ben hatırlıyorum))

Peki, ne yapabilirsin, nasıl yapabilirim)

 

Sensei böyle görünür ve yerine kayar)))

