FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1793
Görünen o ki zaten yazmıştım... Sanırım sat limiti 1.1285'te ... al 1.1215'te zarar durdur 1.1315
Ben öyle düşündüm, 1,1080'e gitmeyecek (
Teşekkür ederim!
Orada ve cum ... ağızda)
Teşekkür ederim!
Paranın dördüncü saati aralıkta düzleşiyor ... labirentten çıkmanın bir yolunu bulma zamanı ...
bugün doğru şekilde kenetlendikleri gerçeği değil
yeşil alıcılar, mavi satıcılar
ge-gee
Ne anlamalıyım?
orada H4'te resim daha da güzel =)) 0.79 ve 0.8060 hedef gibi görünüyor ama göreceğiz.
13. yılda tüm foruma nasıl kira sattığımızı hatırlıyor musunuz?))
Eidler geçenlerde yine hatırlanan satışları kazandı.
Biliyorsunuz, oradaki işlemlere, seviyelere, CME'ye vs. bakıyorsunuz ve bazı eksantrikler 2 nokta arasına bir çizgi çekti ve 3 yıldır hiçbir şey yapmıyor =)))
Tuma sonunda kendini yasakladı...
Önemli olan dilemek...
Ben hatırlıyorum))
Peki, ne yapabilirsin, nasıl yapabilirim)
Sensei böyle görünür ve yerine kayar)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/