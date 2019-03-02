FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 897

Ishim :
Pound hakkında ne düşünüyorsun? kaba ali öl hala hayır))))
Pound'un altınla birlikte düşeceğini varsayıyorum.
 
Ishim :
Bu, Eurochka için aynı tahminlere sahip olduğumuz anlamına geliyor)

Teşekkür ederim !
 
tuma88 :
Anlayan biriyle tanıştığıma memnun oldum! (trol kalabalığı arasında)
 
Speculator_ :
Pound'un altınla birlikte düşeceğini varsayıyorum.
kim önde?
 
Ishim :
kim önde?
Altın. Bir pound çekiyor.
 
tuma88 :
Beklentilere karşı bahis oynamanın tam zamanı.
 
tuma88 :

önceki şekilde, iki dalga iç içe geçmiş durumda.

Daha yaşlı ve daha genç.

Ve ilerisi ...

biraz al

 
Speculator_ :
ve tam tersi - altınla büyüyün:


 
Speculator_ :
İngiltere'deki ana karteller, iflas edeceklerini sanmıyorum)))) - saf spekülasyon, poundun kendisi harika! (şimdi kısa düzeltme ve ....)
 
Speculator_ :

Neden çok değil?
