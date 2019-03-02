FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1807
kepçe oynar mısın?
Harika görünüyor - kelimenin tam anlamıyla bu makalenin yayınlanmasından bir hafta sonra, ruble nefes nefese kaldı
Bunların hepsi saçmalık, ruble nefes nefese kaldı çünkü orada nefes almasına izin verildi veya merkez bankası borsadaki maksimum fiyatı veya başka bir şeyi hesapladı. Böyle keskin sıçramalar olmuyor, o da kalktığı gibi aşağı indi.
Harika görünüyor - kelimenin tam anlamıyla bu makalenin yayınlanmasından bir hafta sonra, ruble nefes nefese kaldı
Dünya Komplosu, Anunnaki İsyanı, vb.
Makalenin yazarı (ve liberalist Fil'in mega uzmanları) sonuçlarına bu kadar güveniyorsa, o zaman daireyi satıp bir dolar almaları gerekirdi.
Anladığım kadarıyla yazar bunu yapmamış, bu yüzden bu "SANA SÖYLEDİM..."in hiçbir değeri yok! taşımayın.
bu özü değiştirmez - önce bir makale yayınlandı, ardından bu olaylar. Bu arada, Mavrodi tüm bunları olaylardan bir yıl önce öngördü. Rus köylerinde hala akıllı insanlar var
Bugün veya yarın "sigara içebilirsiniz". Euro-pound için ana seviyeler işe yaradı, yani her şey olabilir.
Her ne kadar deneyim, yarın Amer'in normal bir "Cuma aşırı" tasvir edeceğini öne sürse de.
Tek şey, biraz altın aldım, onu tutacağım.
Biri susacak, değer yok diyecek, katılıyorum.
Anunnaki, %100 ;))