Alexey Busygin :

Her şey yolunda!

Kemerlerinizi bağlayın artık uçuşlar başlayacak

kepçe oynar mısın?
 
Harika görünüyor - kelimenin tam anlamıyla bu makalenin yayınlanmasından bir hafta sonra, ruble nefes nefese kaldı
Daniil Stolnikov :
kepçe oynar mısın?
Oyuncak bebek için saban sürüyor ve ben kar ekiyorum
 
Daniil Stolnikov :
Harika görünüyor - kelimenin tam anlamıyla bu makalenin yayınlanmasından bir hafta sonra, ruble nefes nefese kaldı
Bunların hepsi saçmalık, ruble nefes nefese kaldı çünkü orada nefes almasına izin verildi veya merkez bankası borsadaki maksimum fiyatı veya başka bir şeyi hesapladı. Böyle keskin sıçramalar olmuyor, o da kalktığı gibi aşağı indi.
 
Alexey Busygin :
Bunların hepsi saçmalık, ruble nefes nefese kaldı çünkü orada nefes almasına izin verildi veya merkez bankası borsadaki maksimum fiyatı veya başka bir şeyi hesapladı. Böyle keskin sıçramalar olmuyor, o da kalktığı gibi aşağı indi.
bu özü değiştirmez - önce bir makale yayınlandı, ardından bu olaylar. Bu arada, Mavrodi tüm bunları olaylardan bir yıl önce öngördü. Rus köylerinde hala akıllı insanlar var
 
Daniil Stolnikov :
Harika görünüyor - kelimenin tam anlamıyla bu makalenin yayınlanmasından bir hafta sonra, ruble nefes nefese kaldı

Dünya Komplosu, Anunnaki İsyanı, vb.

Makalenin yazarı (ve liberalist Fil'in mega uzmanları) sonuçlarına bu kadar güveniyorsa, o zaman daireyi satıp bir dolar almaları gerekirdi.

Anladığım kadarıyla yazar bunu yapmamış, bu yüzden bu "SANA SÖYLEDİM..."in hiçbir değeri yok! taşımayın.

 
Daniil Stolnikov :
bu özü değiştirmez - önce bir makale yayınlandı, ardından bu olaylar. Bu arada, Mavrodi tüm bunları olaylardan bir yıl önce öngördü. Rus köylerinde hala akıllı insanlar var
O zaman neden kullanmadı? bunun hala bir tahmin değil, hala emin olmadığı bir varsayım olduğunu bilmek
 

Bugün veya yarın "sigara içebilirsiniz". Euro-pound için ana seviyeler işe yaradı, yani her şey olabilir.

Her ne kadar deneyim, yarın Amer'in normal bir "Cuma aşırı" tasvir edeceğini öne sürse de.

Tek şey, biraz altın aldım, onu tutacağım.

 
lactone :

Dünya Komplosu, Anunnaki İsyanı, vb.

Makalenin yazarı (ve liberalist Fil'in mega uzmanları) sonuçlarına bu kadar güveniyorsa, o zaman daireyi satıp bir dolar almaları gerekirdi.

Anladığım kadarıyla yazar bunu yapmamış, bu yüzden bunlar " Ve BEN DE DEDİM... !" taşımayın.

Biri susacak, değer yok diyecek, katılıyorum.

Anunnaki, %100 ;))

 
Yürürken, çıkışı ve girişi kaçırdım - benden kötü bir trender.
