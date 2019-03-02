FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1794
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sensei böyle görünür ve yerine kayar)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Şimdi, birçok insan kayıyor
100 puandan fazla hareketler)))) Puan oynamaya başlar))))
Oynar çünkü fiyatın hangi yöne gideceğini bile belirleyemezsiniz)
Sensei böyle görünür ve yerine kayar)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Onun gülüşünü özlüyorum))) O şimdi nerede... O şimdi nasıl)))
Niye ya?)))