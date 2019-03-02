FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1803
Kim kısa devre yaptı - aferin :)
doğru, yaratılan likidite =)
Asıl mesele pozisyonu değiştirip trende karşı bir ızgara ile saklanmak değil :) Bundan bahsederken kendimi küçültüyordum...
Ve trenderim bu şekilde ortaya çıktı.
fena değil...
Ben de biraz atladım =)
Şu ana kadar satmanın bir anlamı yok.
Evet biliyorum =) ama acıtıyor seviye iyiydi =) denememek için. ertelemeden daha çok geldi.
5-10 bip sesi çıkarsa ve karnavaldan sonra orada uyuya kalırsak şaşırmam. gerçi bugünkü açılış için geri dönmek istiyorum =)
1393'te haftalık direnci görebilirsiniz ;))
İyi tuzlanmış - Uzun bir mum üzerinde kısmen kapattım - sadece bir danışman için emir bıraktım.
Grafiğinizdeki göstergeler nelerdir?
