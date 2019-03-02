FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1803

Yeni yorum
 
Kim kısa devre yaptı - aferin :)
 
-Aleks- :
Kim kısa devre yaptı - aferin :)
[Silindi]  
-Aleks- :
Kim kısa devre yaptı - aferin :)
doğru, yaratılan likidite =)
 
Roman Busarov :
doğru, yaratılan likidite =)

Asıl mesele pozisyonu değiştirip trende karşı bir ızgara ile saklanmak değil :) Bundan bahsederken kendimi küçültüyordum...

Ve trenderim bu şekilde ortaya çıktı.

[Silindi]  
-Aleks- :

Asıl mesele pozisyonu değiştirip trende karşı bir ızgara ile saklanmak değil :) Bundan bahsederken kendimi küçültüyordum...

Ve trenderim bu şekilde ortaya çıktı.

fena değil...

Ben de biraz atladım =)

 
Roman Busarov :

fena değil...

Ben de biraz atladım =)

Şu ana kadar satmanın bir anlamı yok.
[Silindi]  
stranger :
Şu ana kadar satmanın bir anlamı yok.

Evet biliyorum =) ama acıtıyor seviye iyiydi =) denememek için. ertelemeden daha çok geldi.

5-10 bip sesi çıkarsa ve karnavaldan sonra orada uyuya kalırsak şaşırmam. gerçi bugünkü açılış için geri dönmek istiyorum =)

 
Konstantin :

1393'te haftalık direnci görebilirsiniz ;))

Monitör ekranını uzun süredir silmedim, her şey örümcek ağlarıyla büyümüş.)
 
Roman Busarov :

fena değil...

Ben de biraz atladım =)

İyi tuzlanmış - Uzun bir mum üzerinde kısmen kapattım - sadece bir danışman için emir bıraktım.

Grafiğinizdeki göstergeler nelerdir?

[Silindi]  
-Aleks- :

İyi tuzlanmış - Uzun bir mum üzerinde kısmen kapattım - sadece bir danışman için emir bıraktım.

Grafiğinizdeki göstergeler nelerdir?

mastürbasyon =)
1...179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810...2119
Yeni yorum