Bir saat yukarı ve 15 dakika aşağı...



 
Anatoli Kazharski :
En önemli şey daha fazlasına sahip olmaktır. Daha fazla satır. )))

Her şey yolunda!

Kemerlerinizi bağlayın artık uçuşlar başlayacak

 
-Aleks- :
Evet, fikir, bir inanç duruşuna sahip olmayı ve tek yönde çalışmayı öğrenmek - yükseliş eğiliminde geri çekilme satın almak. Genelde eğilime karşı çalışırım - hisse senedi her zaman kırmızıdadır ve denge yavaş yavaş büyüyor, ancak riskler büyük.

Basit bir kuralı anlıyorum. asla eğilime karşı çalışma.

çünkü Trende göre hata yaptıysa trend çıkarır, karşı çıkarsa kekeler.)

 
Sık sık sonunda bir trend yakaladım.... zirvesinde. Bu nedenle, bir şeyi fark ettim - ne kadar uzun olursa olsun, trend kesinlikle sona erecek - asıl mesele, trende karşı pozisyonlar için yeterli depozito olacağıydı.
 
Alexey Busygin :
Trendle çalışmak için satın alma pozisyonunun çok aşağıda olması gerekir.
Hayır, benim için aptalca bir şekilde tutunmak değil, gün içinde yükselişleri kapatmak ve geri çekilmeleri satın almak önemli.
 
Günün içinde özellikle ilginç değil
 
Neden ilgilenmiyorsun? Gün içinde bazen günün açılış fiyatını 2-3 kez geçiyoruz (bundan önce bir yönde hareket en az %20 idi) - gün içi ticaret için mantıklı.
 
Bebek bir ders verecek
 
Daniil Stolnikov :
Bebek bir ders verecek
Evet, kuklalara gerçekten inanmıyorum, özellikle Forex .... düşük likiditeye sahip hisse senetleri - evet, ama burada ... daha çok, parası olanların ortak aklı.
