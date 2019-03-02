FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1796

-Aleks- :

Bende var, uzun süredir açılan siparişler dışında (kırmızı demet) resim böyle.

Harika... robot ticaret yapıyor gibi mi görünüyor?

Ve bundan bıktım, ileri geri ... tükürdüm ve bir at yığınıyla içeri girdim. Kullanılana aktarıldı ve ne olursa olsun gel.

 

İçinde. Aferin korkak. Doğru yoldan gitmeye karar verdim.

)))

 

Ah, Funtik, bana katılıyor musun?

- Tabii ki evet!

 

Öykü

Mantıken böyle olmalı

Ancak dördüncü dalganın çarpık olduğu ortaya çıktı.

Bakalım bundan sonra neler olacak...

 

Robot kısa devre yapıyordu ve ben satın alıyordum - küresel olarak bir yükseliş trendi bekliyorum, bu yüzden henüz daha yüksek alım yapmak için pozisyonları kapatmadım.
İşte pound için bugünün sabah tavsiyesi

audi tarafından

İbranice

ve en lezzetli kadık

borcu kapatmak için işaretli alanda köy pozları çevir, bu da yapıldı =)))

 
Mantık doğru mu?

Belki bu yüzden?


 
Sanırım yukarıya başlamadan önce daha aşağılar...

 
Ve başlangıç, noktalı bir çizgi mi?
