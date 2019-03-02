FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1796
Bende var, uzun süredir açılan siparişler dışında (kırmızı demet) resim böyle.
Harika... robot ticaret yapıyor gibi mi görünüyor?
Ve bundan bıktım, ileri geri ... tükürdüm ve bir at yığınıyla içeri girdim. Kullanılana aktarıldı ve ne olursa olsun gel.
İçinde. Aferin korkak. Doğru yoldan gitmeye karar verdim.
)))
Ah, Funtik, bana katılıyor musun?
- Tabii ki evet!
Öykü
Mantıken böyle olmalı
Ancak dördüncü dalganın çarpık olduğu ortaya çıktı.
Bakalım bundan sonra neler olacak...
Evet, olacak...
İşte pound için bugünün sabah tavsiyesi
audi tarafından
İbranice
ve en lezzetli kadık
borcu kapatmak için işaretli alanda köy pozları çevir, bu da yapıldı =)))
Öykü
Mantık doğru mu?
Belki bu yüzden?
Sanırım yukarıya başlamadan önce daha aşağılar...
