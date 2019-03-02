FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1801

Konstantin :

1393'te haftalık direnci görebilirsiniz ;))

Neredeyse sandalyemden düşüyordum!!!
 
Roman Busarov :

Ve hiçbir şey yapmadım.)

 
stranger :

her şey gece kararlaştırılacak
stranger :

ve ne yapmalı??? =) şimdi yapacak bir şey yok sinyalini sürüyorum =) kayınpederim için bir robot =)
 
Roman Busarov :
kesmek için yağma))
Daniil Stolnikov :
kendini keser =)
 
Roman Busarov :
Konstantin :

Bu çaresizlikten
 
Yousufkhodja Sultonov :

Teorinin pound üzerindeki sonuçları şu şekildedir: https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1797 :


13-00 Moskova saatinde durum 10 06 15 pound ile:

Piyasa düşüşte olmasına rağmen Leo herkesi zirveye taşıyor, bu yüzden durum standart dışı.

Aslan mutlu tembel bir hayvandır ve sadece bir ayıyı sürebilir, ancak boğa av olduğu için yalnızca dişi aslanlar boğa kullanabilir.
 
Alexey Busygin :
Örneğin, bir erkek Elk araba kullanabilir.
