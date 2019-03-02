FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1963

Daniil Stolnikov :


Ö! Sağlıklı!!! Sonunda bir ayda %13.000'i göreceğiz!!! sinyale abone olun))

ha .... zaten %20k ama biraz düşüş var

Demouser'ı kapatın ekranınızı herkes gördü nasıl 15k demo yaptığınızı ve gerçek gibi yazdığınızı .... tokatladı ...

Açıkça sinyali 1 tanktan 5'e yükselttim. sonra sinyal 20'ye kadar açıktı ve sonra neredeyse 40'a kadar açıktı.

ama şimdi açık olmayacağım

yeterli paran yok, sadece forum pahasına trollük yapıyorsun ve bir hesap açtın...

Roman Busarov :

sadece devlet, tren.

yani sen olarak kalacaksın Bay Trololo - sen kendin benim sandığın kişisin. Ama onlardan nefret etmiyorum. Evet ve hiç gücenmiyorum - bu sizin gibi insanların kaderi - gücenmek, sızlanmak, hakaret etmek ... genel olarak, icat ettiğiniz çirkinlik için mazeretler arayın
Daniil Stolnikov :
köşede uyumak
 
Roman Busarov :
dedikleri gibi - "eleştirilirsen, o zaman bir şey başardın." Teşekkür ederim sevgili arkadaşım!!!
Daniil Stolnikov :
Evet, tam olarak ... sizin için "dünya kapı topu" unvanını elde ettiniz !!!!!!!!!!!!!!
poundun genel resmini anlamak için

 
Yarın yarışlar - bahis oynarız, patlamış mısır alırız ve satın alınana göre yer alırız.
Daniil Stolnikov :
Ne için ? hepsi plana göre ...)
 
Vladimir Zubov :
Pekala, plan plan ve paralar yarın fırlayacak))
 
zaregalsya) herkese merhaba beyler
