FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1961
Yapamazsın, gençsin ve onun gibi küfür etmeyi bilmiyorsun...
Euro'lu meslektaşlar neyle dalga geçiyorlar?
http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.htmlBugün Moskova saatiyle 17:00'de sona eren en ilginç seçenekler.
gidişatı önceden haber ver...
Katz McCormick'in "Ticaret Stratejileri Ansiklopedisi" adlı kitabı ayın evrelerini analiz etti ve piyasa bir korelasyon gösterdi ....
http://www.earnforex.com/en/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-forex/%D0%94.%D0%9A%D0%B0%D1 %82%D1%81.%D0%94.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA.% D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1 %82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1% %82D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
sayfa 222
SONUÇ Tüm portföyler için, ay ritimlerine dayalı modeller, mevsimlik modellere göre daha az ikna edici sonuçlar gösteriyor. Ay modellerinin düşük verimliliği geçmiş verilerimizle çelişmektedir (Katz, McCormick, Haziran 1997). Farklılıklar iki faktörle açıklanabilir: giriş ve çıkış modelleri. Bu testlerde modeller, ay ritmine göre uygun olmayan tüm portföy üzerinde optimize edilmiştir (daha önce kullanılan model, dolunaydan belirli sayıda gün sonra piyasaya girmiştir). Bu bölümde kullanılan yöntemler, farklı pazarlar için aynı parametreleri kullanarak optimize etmek zorunda olduğumuz için önceki yaklaşımlardan değiştirilmiştir. Eski modeli kullanarak, piyasaya bakmaksızın dolunay veya yeni aydan sonra belirli bir günde piyasaya girmeniz gerekirdi. Bu yanlış olurdu, çünkü ilk çalışmamıza göre ay döngüleri farklı pazarları farklı şekilde etkiliyor. Bu nedenle, modeli kendi kendine uyarlanabilir hale getirmemiz gerekiyordu, yani. önceki ay döngülerinin analizine dayanarak girilecek zamanı seçme yeteneği. Çelişkili sonuçların bir başka olası nedeni, girdi ve çıktı türleri arasındaki etkileşim olabilir. Ay ve muhtemelen mevsimsel kalıplar, takas edilebilir yüksek ve alçak noktalar bulma eğilimindedir, ancak zamanın yalnızca belirli bir yüzdesi. Bu tür sistemler, tahmin yanlışsa kayıpları hızla durduran, ancak piyasa öngörülen yönde hareket ederse kârların birikmesine izin veren yakın aralıklı koruyucu duraklarla iyi çalışır. Genel olarak, ay modelleri kötü performans gösterdi, ancak bazı pazarlarda umut verici ve tutarlı sonuçlar bulundu, model bireysel pazarlara özel uyarlamaya tabi tutulmadığı için daha da etkileyiciydi . Bu, özel çıktılar kullanılarak dikkate değer sonuçların elde edilebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, ilk çalışmamızda ay modeli gümüş piyasasında iyi çalıştı, ancak şimdi gümüş piyasası döngülere karşı duyarsızdı. Bir portföy ticareti yaparken, ay modelleri kârsızdı, ancak her ticarette, örneğin çoğu osilatör modelinden ve hareketli ortalamalara dayalı modellerden çok daha az kaybettiler. GÜNEŞ ETKİNLİK VE TİCARET Önceki çalışma (Katz, McCormick, Eylül
euroya ne oldu neden zıpla
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/01/n_7338065.shtml
bir döngü olurdu, en azından bir ay döngüsü, en azından bir tür, Fourier onu çekip hemen emerdi.
Evra'nın ayakları yırtılıyor, hiçbir yere gitmeyecek.