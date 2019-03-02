FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1788
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lanet pound. Birkaç yüz puanlık toplam kârı ve bunun sonucunda kullanılan toplam için +1'i görmek utanç verici.
Ve böylece ikinci gün.
)))
=))))) ve dün 5270'te bir hedef çizdi, parladı ve alıcıları durdurmak için geri döndü, şu anda 53'ün üzerine geri dönecek
Lanet pound. Birkaç yüz puanlık toplam kârı ve bunun sonucunda kullanılan toplam için +1'i görmek utanç verici.
Ve böylece ikinci gün.
)))
Gece için kapatın.
Gece için kapatın.
Lütfen PAMM'sine bir bağlantı verin! İlhama ihtiyacım var!
2 haftanın beyinlerin alınması olacağı konusunda uyarılmıştınız =)
Bu konuda ?
2 haftanın beyinlerin alınması olacağı konusunda uyarılmıştınız =)
Bu konuda ?
2 haftanın beyinlerin alınması olacağı konusunda uyarılmıştınız =)
Bu konuda ?
evet, bu... teşekkürler...
=))))) ve dün 5270'te bir hedef çizdi, parladı ve alıcıları durdurmak için geri döndü, şu anda 53'ün üzerine geri dönecek
Çekirdeği yiyen trend, fonlar yeterli olduğu sürece kenarlara doğru hareket edip en iyi fiyatı alacağı zaman
Mui Ne'den çit çekmek istiyorum)