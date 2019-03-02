FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1788

Yeni yorum
[Silindi]  
Bicus :

Lanet pound. Birkaç yüz puanlık toplam kârı ve bunun sonucunda kullanılan toplam için +1'i görmek utanç verici.

Ve böylece ikinci gün.

)))

=))))) ve dün 5270'te bir hedef çizdi, parladı ve alıcıları durdurmak için geri döndü, şu anda 53'ün üzerine geri dönecek

 
Lütfen PAMM'sine bir bağlantı verin! İlhama ihtiyacım var!
 
Bicus :

Lanet pound. Birkaç yüz puanlık toplam kârı ve bunun sonucunda kullanılan toplam için +1'i görmek utanç verici.

Ve böylece ikinci gün.

)))

Gece için kapatın.

 
-Aleks- :

Gece için kapatın.

ve paspasın üzerinde
[Silindi]  
Dmitry Chepik :
Lütfen PAMM'sine bir bağlantı verin! İlhama ihtiyacım var!

2 haftanın beyinlerin alınması olacağı konusunda uyarılmıştınız =)

Bu konuda ?

 
Roman Busarov :

2 haftanın beyinlerin alınması olacağı konusunda uyarılmıştınız =)

Bu konuda ?

o! profilden kaldırıldı, kötü adam))
 
Roman Busarov :

2 haftanın beyinlerin alınması olacağı konusunda uyarılmıştınız =)

Bu konuda ?

evet, bu... teşekkürler...
[Silindi]  
Dmitry Chepik :
evet, bu... teşekkürler...
ilham gelsin.............. =)
[Silindi]  
Roman Busarov :

=))))) ve dün 5270'te bir hedef çizdi, parladı ve alıcıları durdurmak için geri döndü, şu anda 53'ün üzerine geri dönecek

eczane gibi =)
 
Alexey Busygin :
Çekirdeği yiyen trend, fonlar yeterli olduğu sürece kenarlara doğru hareket edip en iyi fiyatı alacağı zaman

Mui Ne'den çit çekmek istiyorum)

1...178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795...2119
Yeni yorum