FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 894
Büyük bir sır anlamında mı yoksa bariz şeyleri tartışmak için aptalca tembel mi?
Anlayamıyorum, Rena umutsuzca kargaşa içinde ortalıkta koşturuyor, elmacık kemikleri çatırdarken her şeyi bildiğini ve onun için ayda yüzde 100'ün onun için olduğunu söylüyor xxxxx pah.
Yap chtol çıkıyor?
tartışacak ne var?
Burada birisi ilgileniyorsa, o zaman çok fazla bilgi var, Google yardım edecek)
ve neden oraya bakıyorsunuz - her şeyi birkaç cümleyle kendiniz yazdınız - seçenekler için seviyelere bakın ve sonra düşünün ve varsayın.
Ancak ticaret seçenekleri genel olarak saçmadır) spor loto piyangosuna gitmek daha iyidir
googled...
ve neden oraya bakıyorsunuz - her şeyi birkaç cümleyle kendiniz yazdınız - seçenekler için seviyelere bakın ve sonra düşünün ve varsayın.
Ancak ticaret seçenekleri genel olarak saçmadır) spor loto piyangosuna gitmek daha iyidir
Peki, neden bu Cuma günü sona erecek Mart ayındaki bu kontrat için 1.50'nin altına bir satım satayım ya da 1.50-1.5050'lik bir çağrı alayım. Bu, 1,50'den bir pound almakla aynı şeydir, kâr ve riskler açısından farklılık gösterir.
Bakın, 1,50'lik bir grev çağrısı 299 puana mal oluyor, yani fiyat 1.5299'un üzerindeyken kar elde ediyoruz, şimdi bunun primi 388 puan, yani ya vade sonuna kadar bekle ya da şimdi 89 puan karla sat.
boo'daki mevcut seviye: