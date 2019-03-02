FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 894

Yeni yorum
 
Useddd :
Büyük bir sır anlamında mı yoksa bariz şeyleri tartışmak için aptalca tembel mi?
Öyleyse tartış, buna karşı değilim)
 
Useddd :
Büyük bir sır anlamında mı yoksa bariz şeyleri tartışmak için aptalca tembel mi?
tartışılacak ne var?
 

Anlayamıyorum, Rena umutsuzca kargaşa içinde ortalıkta koşturuyor, elmacık kemikleri çatırdarken her şeyi bildiğini ve onun için ayda yüzde 100'ün onun için olduğunu söylüyor xxxxx pah.

Yap chtol çıkıyor?

 
lactone :
tartışacak ne var?
Burada birisi ilgileniyorsa, o zaman çok fazla bilgi var, Google yardım edecek)
 
stranger :
Burada birisi ilgileniyorsa, o zaman çok fazla bilgi var, Google yardım edecek)

ve neden oraya bakıyorsunuz - her şeyi birkaç cümleyle kendiniz yazdınız - seçenekler için seviyelere bakın ve sonra düşünün ve varsayın.

Ancak ticaret seçenekleri genel olarak saçmadır) spor loto piyangosuna gitmek daha iyidir

 

googled...


 
lactone :

ve neden oraya bakıyorsunuz - her şeyi birkaç cümleyle kendiniz yazdınız - seçenekler için seviyelere bakın ve sonra düşünün ve varsayın.

Ancak ticaret seçenekleri genel olarak saçmadır) spor loto piyangosuna gitmek daha iyidir

Peki, neden bu Cuma günü sona erecek Mart ayındaki bu kontrat için 1.50'nin altına bir satım satayım ya da 1.50-1.5050'lik bir çağrı alayım. Bu, 1,50'den bir pound almakla aynı şeydir, kâr ve riskler açısından farklılık gösterir.

Bakın, 1,50'lik bir grev çağrısı 299 puana mal oluyor, yani fiyat 1.5299'un üzerindeyken kar elde ediyoruz, şimdi bunun primi 388 puan, yani ya vade sonuna kadar bekle ya da şimdi 89 puan karla sat.

[Silindi]  
Mevcut seviye hakkında bir fikriniz var mı?
 

boo'daki mevcut seviye:


[Silindi]  
1.5500'e kadar bir yerde büyüyeceğini biliyorum... Oradan satacağım 1.5360'ı şimdi göstermezlerse gösterirlerse o zaman yeni bir zirve olma olasılığı (1.5560 ve üstü)
1...887888889890891892893894895896897898899900901...2119
Yeni yorum