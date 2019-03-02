FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1792

Yeni yorum
 
Roman Busarov :
Özel sohbetleri var =)

Eğer sahipsek! yani sohbete girmek için onaya bile ihtiyacımız yok! Tartışma tüm hızıyla devam ediyor! buradaki gibi değil:

Kimseye söylemeyeceğim, göstermeyeceğim!... Evet ve köpek seninle, her türlü post-olgusal saçmalığı dürtüyor...

 
stranger :
Fiyat tablosu Mui Ne, kimseye bir şey söylemiyor)
Ve zamanlar oldu, .. oturursun, .. çizelgeleri açarsın, .. onları farklı renklerle süslersin, .. ve duyarsın, .. sessizce, sessizce, uzaktan, seninle konuşmaya başlarlar, hatta şarkı söylerler bir şey, kendi, olağanüstü gizemli))))) Güzellik!
 
stranger :
kesinlikle hiçbir şey)
Yazık ama biz sana o kadar güvendik ki en azından aydınlatırsın! Ama ortaya çıktı ki hayır
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
ikinci kişi size ekran görüntülerinin insanca yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyor ve siz duvardaki bezelye gibisiniz!!! ))
Neden bir kişiyi böyle dışarı çıkarıyorsun ki daha sonra yasak versinler?))) Zaten kimseden bir şey yapmasını istemediğimi cevapladım .. Ve görünüşe göre forum kurallarını ihlal etmiyorum bu şekilde ... Ve zaten hakaret ediyorsun ...
 
azfaraon :
Neden bir kişiyi böyle dışarı çıkarıyorsun ki daha sonra yasak versinler?))) Zaten kimseden bir şey yapmasını istemediğimi cevapladım .. Ve görünüşe göre forum kurallarını ihlal etmiyorum bu şekilde ... Ve zaten hakaret ediyorsun ...
 
Roman Busarov :
1 dakikada yazılmıştır =)
Olabilir ama yazar değilim... Hazırdım ama bulamıyorum.
[Silindi]  
Dmitry Chepik :
Ve zamanlar oldu, .. oturursun, .. çizelgeleri açarsın, .. onları farklı renklerle süslersin, .. ve duyarsın, .. sessizce, sessizce, uzaktan, seninle konuşmaya başlarlar , hatta şarkı söylerler . bir şey, kendi, olağanüstü gizemli))))) Güzellik!
onu bu kadar cıvıl cıvıl yapan ne?
 
azfaraon :
Yabancı çizelgelerine bu kadar çok bakıp hala hiçbir şey anlamıyor musunuz? Extra sistemi olan bir arkadaş daha var.. Çok güzel grafikleri var.. Ama .. ama ne ama ben zaten anladım...

ge-gee

Ne anlamalıyım?

 
azfaraon :
Hangi döviz çifti için deşifre edin, ilgilenirseniz düşüncemi yazacağım ....


EUR/USD
paco :

hayır tahmin etmiyorum

Teşekkür ederim, bu çok fazla ve bunu paraya çevirmeyeceksin

 
Paranın dördüncü saati aralıkta düzleşiyor ... labirentten çıkmanın bir yolunu bulma zamanı ...
1...178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799...2119
Yeni yorum