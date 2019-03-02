FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1792
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özel sohbetleri var =)
Eğer sahipsek! yani sohbete girmek için onaya bile ihtiyacımız yok! Tartışma tüm hızıyla devam ediyor! buradaki gibi değil:
Kimseye söylemeyeceğim, göstermeyeceğim!... Evet ve köpek seninle, her türlü post-olgusal saçmalığı dürtüyor...
Fiyat tablosu Mui Ne, kimseye bir şey söylemiyor)
kesinlikle hiçbir şey)
ikinci kişi size ekran görüntülerinin insanca yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyor ve siz duvardaki bezelye gibisiniz!!! ))
Neden bir kişiyi böyle dışarı çıkarıyorsun ki daha sonra yasak versinler?))) Zaten kimseden bir şey yapmasını istemediğimi cevapladım .. Ve görünüşe göre forum kurallarını ihlal etmiyorum bu şekilde ... Ve zaten hakaret ediyorsun ...
1 dakikada yazılmıştır =)
Ve zamanlar oldu, .. oturursun, .. çizelgeleri açarsın, .. onları farklı renklerle süslersin, .. ve duyarsın, .. sessizce, sessizce, uzaktan, seninle konuşmaya başlarlar , hatta şarkı söylerler . bir şey, kendi, olağanüstü gizemli))))) Güzellik!
Yabancı çizelgelerine bu kadar çok bakıp hala hiçbir şey anlamıyor musunuz? Extra sistemi olan bir arkadaş daha var.. Çok güzel grafikleri var.. Ama .. ama ne ama ben zaten anladım...
ge-gee
Ne anlamalıyım?
Hangi döviz çifti için deşifre edin, ilgilenirseniz düşüncemi yazacağım ....
EUR/USD
hayır tahmin etmiyorum
Teşekkür ederim, bu çok fazla ve bunu paraya çevirmeyeceksin