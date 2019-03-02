FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1789
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mui Ne'den çit çekmek istiyorum)
Merhaba Yaz Sakinleri =)
Öğretmeni nerede kaybettin? =)
Bir atılım olacak mı, işte bütün mesele bu...
Merhaba Yaz Sakinleri =)
Öğretmeni nerede kaybettin? =)
Tabii ki, bu tür grafiklerden sonra sadece opalochka ve konuşma)))
Mui Ne'den çit çekmek istiyorum)
Fiyat tablosu Mui Ne, kimseye bir şey söylemiyor)
Birisi için, belki küçük bir şey, benim için yeterli, kişisel olarak ticaret hakkında bir şey söylemeyeceğim)