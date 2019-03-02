FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1782

tuma88 :
Ancak Forex'i düşürmek mümkün olacak mı?
Kuklalar (piyasa sahipleri) aldırmıyor mu?
Ezmek - hayır! ama kalabalığın içinde bebekle birlikte çimdiklemek için - evet!
 
Dmitry Chepik :

Bir saatten biraz fazla önce sohbette:



sohbette yoktu, ancak 1.1174'te satıldı
Yaklaşık 1195 İlk defa duyuyorum ama gözlemleyeceğim.
Dmitry Chepik :

Çok basit, orada bir gecikme yaşadım ...

ayrıca bir şekilde tanımlanması gerekir (hesaplayın, tahmin edin, meditasyon yapın, bir rüyada görün) .......

Vizard_ :
Yakında sohbetlerde paylaşmaya başlayacaklar)))) Şu tarz bir gönderi bekliyoruz -
"chat1'den gelen mesaj chat3'ten alındı...chat2'den alındı")))
Nakuya sadece sohbet ediyorlarsa bir foruma ihtiyaç duyarlar ... net değil ...
Ama eğlenceli)))
bu kadar ...
çağrılmayı bekliyorum.
sıkıl - otobanı aç)))

tuma88 :
çağrılmayı bekliyorum.
çağrılmayı bekliyorum.

Moderatörlere üç mektubunun sevgi dolu kelimesini iletin .... takdir edecekler ... bir yasak))))

Rica ederim!

 
Vizard_ :

Moderatörlere üç mektubunun sevgi dolu kelimesini iletin .... takdir edecekler ... bir yasak))))

Rica ederim!

Bu sadece profurset-mantavashechka içindir)))

İnsanlar için kullanmıyorum)

tuma88 :
Bu sadece profurset-mantavashechka içindir)))

İnsanlar için kullanmıyorum)

Teşekkür ederim!

Peki o zaman, banyo olmayan bir modda acı çekersin)))

Rica ederim!

 
eurobüyücüler, ay...
 
Lesorub :
euro büyücüler, ay ...
evet, satın almalıydın. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.

İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.

tuma88 :
Bu sadece profurset-mantavashechka içindir)))

İnsanlar için kullanmıyorum)

Teşekkür ederim!

evet teşekkürler ile örülmez =)

teşekkürler =)

