Speculator :
1.0809'a ulaşacağını tahmin ediyorum.
evet gülüyorum. )) ve oraya ve oraya ulaşacak. Gerçek şu ki, zamanında kapatmak için zamana sahip olmak
 
Daniil Stolnikov :
Ve neden herkes sessizdi? Tahminler nerede? Sonuçlar nerede? Yoksa dünden sonra gidemez misin? ))
Bir köşeden dibe, diğerinden tepeye koşarak gider ve tahminin ne olduğunu ve sonucun ne olduğunu anlamaya çalışır.
 
Speculator :
ZY Pembe - başka bir gerçeklikten))
 
Daniil Stolnikov :
1.0890 rezervasyon yaptırdım ve üstüne!!!
 
Speculator :
Daniil Stolnikov :
Speculator :

Daniil Stolnikov :
Daniil Stolnikov :
ОБОБЩЕННЫЙ ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 08 – 12 ИЮНЯ 2015г.
ОБОБЩЕННЫЙ ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 08 – 12 ИЮНЯ 2015г.
  • 2015.06.06
  • Sergey Ershov
  • www.mql5.com
Как обычно, сначала несколько слов о нашем прогнозе на предыдущую неделю. Итак: - паре EUR/USD большинство экспертов (↑ - 69%, → - 12%, ↓ - 19%) предсказывали устойчивый рост. Согласны с ними были и...
 
Daniil Stolnikov :
1.16'ya ulaşana kadar))
Bu bir tür şaka mı?
A (1.0 orada bir şey) zaten beklemiyor musunuz?

Daha sonra zikzak çizdim, bu yüzden yakınsama yok.
Teşekkür ederim!
