FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 888
tamam herkese bol şans Cho o zaman zaten burada çok şey söyledim. anlamak. Anlayışın ortaya çıkmaya başladığını göreceğim - konuşmayı destekleyeceğim. aksi halde bu tür tartışmalara karşı zaten CME'ye bakıyorum.
Görünüşe göre zaten çok çalışmışsınız, komplolar her yerde görünüyor .. ve etrafınızda sadece sizin için sır olan ve sadece sizin bildiğiniz bazı sırlara rastlıyorsunuz ...)))
Burada zaten çok şey söyledim. anlamak. Anlayışın ortaya çıkmaya başladığını göreceğim - konuşmayı destekleyeceğim.
burada (FH) sözleşmeleri piyasalar tarafından ve yıl sonunda yapılır. ve tol64 bunu nasıl doğru yapıyor, onları şimdi ve burada alıyor . bu nedenle, bir şey gerçek bir gelecek ve içindekiler, diğeri ise forex. bizimle, böyle bir sözleşme bir saat "yaşayabilir" ve başka bir pazarda - bir ay veya daha fazla. burada fiyatla oynamak için ve başka bir pazarda - sona erene kadar hayatta kalmak için gereklidir.
bu bir ömür meselesi. Eidler , Cuma günü tüm ciltlerin öldüğünü doğru bir şekilde yazdı.
forexte böyle bir şey yok. burada , tol64'ün koyma ve aramalar için iki numarası yok , dört (
ve ben de ... altı
))). ve iki tane olmadığı konusunda haklı. bu nedenle, bir başlangıç için bir ninja hiçbir şey değildir. gelecek ve açıklamak isterse - neden böyle. ama ilk başta, henüz anlamadıysa, nedenini anlayacaktır. Bir muhatap varsa, açıklamak daha kolay olacaktır.
TAMAM. ihale başlar. bir strateji eklemeniz gerekir.
Garip, okuduğunuz için teşekkürler.
İki basamağı yok, dört ve bende ... ayrıca altı ....
saatlik sözleşme...
Cuma günleri ciltler ölüyor... öğlen
ama kızıl saçlı olup satmamak mı?
ilginç söyle)