FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1787
Sensei yere yığıldı, Kolyan ezici bir darbe indirdi
Elmalı turta düzeni"? "kakao" dan olan mı?
bir bağlantı var mı? ))
Evra, Yusuf ve Teorisinin net bir planını takip eder.
Evet evet!
Tatlı çoçuk !
Sadece dönüm noktalarını önceden bilmek için.
Teşekkür ederim!
Sensei'nin sohbetine yetişemedim .... o orada mı ... o değil mi ... kendim çizmek zorunda kaldım )))
Neden sadece 1.1210'a kadar?
Teşekkür ederim!
Ve neden sadece 1.1210'a kadar?
Teşekkür ederim!
Çünkü orada bir durak koydu
Lanet pound. Birkaç yüz puanlık toplam kârı ve bunun sonucunda kullanılan toplam için +1'i görmek utanç verici.
Ve böylece ikinci gün.
)))