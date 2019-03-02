FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1775

Yeni yorum
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Dün olması gerektiği gibi, pes edin, böylece bugüne kadar tutun. Bir domuz sesine mi yoksa helikopterlere mi?

Hayır, 11 litre Zhigulevsky. - dün kişisel bir alkol rekoru kırdım) Sabah 10'a kadar olan saatlerde ustalaşabildim. Öğle yemeği vakti uyandı. Bu yüzden tutar.

Bu tür kayıtlarla atları bile atabilirsiniz) Ama 2 ayda bir çok korkutucu değil. Benim alkolizmimle neden bu kadar ilgileniyorsunuz?)

 
vaz :
127 :=)
Aylak azarlar...
 
vaz :
Cuma günleri genellikle pencereden atlarlardı. Maaşı gördüm ve uçtum.
Çin'de bunun için ağ pansiyonun altına çekilir
 
Ром :

Hayır, 11 litre Zhigulevsky. - dün kişisel bir alkol rekoru kırdım) Sabah 10'a kadar olan saatlerde ustalaşabildim. Öğle yemeği vakti uyandı. Bu yüzden tutar.

Bu tür kayıtlarla atları bile atabilirsiniz) Ama 2 ayda bir çok korkutucu değil. Benim alkolizmimle neden bu kadar ilgileniyorsunuz?)

Evet, ilgilenmiyorum, sadece tüm alkolik durumları hatırlıyorum. sanırım bir şey unuttum
 
Lesorub :
kim ne diyebilir
Son zamanlarda onu bir ruble gibi bıraktıklarını söyleyebilirim. nereye uçacağı bilinmiyor)) Bir şey söyleyebilirim - yakında tavsiye edildiği gibi satabilirsiniz ... Avara görünüyor))
 

Güzel gün. Efendi tüccarlar!

çok satmadı...

 
Speculator :

Güzel gün. Efendi tüccarlar!

çok satmadı...

Aferin, göndermeye devam et!
 
Alexey Busygin :
Aferin, göndermeye devam et!
1.16'ya ulaşana kadar))
 
Ve neden herkes sessizdi? Tahminler nerede? Sonuçlar nerede? Yoksa dünden sonra gidemez misin? ))
 
Daniil Stolnikov :
1.16'ya ulaşana kadar))
1.0809'a ulaşacağını tahmin ediyorum.
1...176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782...2119
Yeni yorum