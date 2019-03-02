FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1777
1.0809'a ulaşacağını tahmin ediyorum.
Neden herkes bu kadar sessizdi? Tahminler nerede? Sonuçlar nerede? Yoksa dünden sonra gidemez misin? ))
Şu ana kadar 1.0850'm var.
1.1450'den düşüş ve 1.0825'ten yükseliş iyi tahmin edildi!
Ancak 1.1370'ten düşüş başarılı oldu....
ehh.(
Teşekkür ederim!
Gelecek hafta, başvurularımdan neler çıktığını görelim.
Teşekkür ederim!
Hatta bir göz atalım resim kaybolmasın diye linki kaydettim bile
İşte tahminler ve sonuçlar...
https://www.mql5.com/en/blogs/post/641042
https://www.mql5.com/en/blogs/post/641038
Bir tahmine ihtiyacım var - nerede ve nereye))
Bu bir tür şaka mı?
A (1.0 orada bir şey) zaten beklemiyor musunuz?
Daha sonra zikzak çizdim, bu yüzden yakınsama yok.
Teşekkür ederim!
Düşüş henüz belli değil ama herkes bekliyor. 1.0690'a ulaşabilir ve evet
1.0890'dan bahsediyorsunuz, ancak rakam 1.0965'te)))
Teşekkür ederim!
Mutlu Şehir Günü =)