FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1777

Yeni yorum
 
Speculator :
1.0809'a ulaşacağını tahmin ediyorum.

Daniil Stolnikov 2015.06.06 12:55 TR

Neden herkes bu kadar sessizdi? Tahminler nerede? Sonuçlar nerede? Yoksa dünden sonra gidemez misin? ))

İşte tahminler ve sonuçlar...

Şu ana kadar 1.0850'm var.


1.1450'den düşüş ve 1.0825'ten yükseliş iyi tahmin edildi!
Ancak 1.1370'ten düşüş başarılı oldu....

ehh.(

Teşekkür ederim!
 
Speculator :


Gelecek hafta, başvurularımdan neler çıktığını görelim.

1.0890'dan bahsediyorsunuz, ancak rakam 1.0965'te)))

Teşekkür ederim!
 
Speculator :
Hatta bir göz atalım resim kaybolmasın diye linki kaydettim bile
Ne kadar ileri görüşlüsün?
 
tuma88 :

İşte tahminler ve sonuçlar...

Şu ana kadar 1.0850'm var.


1.1450'den düşüş ve 1.0825'ten yükseliş iyi tahmin edildi!
Ancak 1.1370'ten düşüş başarılı oldu....

ehh.(

Teşekkür ederim!
Düşüş henüz belli değil ama herkes bekliyor. 1.0690'a ulaşabilir
 
Zogman :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/641042

https://www.mql5.com/en/blogs/post/641038

Bu ayak bezleri nedir? okumayacağım bile

Bir tahmine ihtiyacım var - nerede ve nereye))
 
tuma88 :
Bu bir tür şaka mı?
A (1.0 orada bir şey) zaten beklemiyor musunuz?

Daha sonra zikzak çizdim, bu yüzden yakınsama yok.
Teşekkür ederim!
her şakada bir pay vardır... şakalar))
 
Alexey Busygin :
Düşüş henüz belli değil ama herkes bekliyor. 1.0690'a ulaşabilir ve evet
peki, göreceğiz - bu seviyeyi düşünmek için çok erken
 
tuma88 :
1.0890'dan bahsediyorsunuz, ancak rakam 1.0965'te)))

Teşekkür ederim!
1.0890 - 1.0965 hatası
[Silindi]  
Mutlu Şehir Günü =)
 
Roman Busarov :
Mutlu Şehir Günü =)
mutlu şehir günü
1...177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784...2119
Yeni yorum