FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1780

Yeni yorum
 
Alexey Busygin :
Edrit, cedry, babaanneler. Poper baber, yine yanlış yönde
Eh, bu anlaşılabilir bir durumdur - bir yöne, piyasayı diğer yöne pompalarsınız
 
Daniil Stolnikov :
Eh, bu anlaşılabilir bir durumdur - bir yöne, piyasayı diğer yöne pompalarsınız
Her iki yönde de sallanırım ama o kadar hızlı değil
 
Alexey Busygin :
İki yöne de sallarım ama o kadar hızlı değil
bugün salıncak aralığı geniş. çok normal!!! ))
 
Roman Busarov :

diğerleri ama öyle değil =) yahudi 500+ kanalında

teşekkürler =)

kanal aç? Yani Yahudiler ayakta mı?
Teşekkür ederim!
 
stranger :
SSS tavo idi ve kalır, trendler çok nadiren değişir )
Euro için tahmin nerede?
Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
Euro için tahmin nerede?
Teşekkür ederim!

Nerede acele, orada ve tahmin

 
Alexey Busygin :

Nerede acele, orada ve tahmin

sen de mantar chtol altında? ))
 
Daniil Stolnikov :
sen de mantar chtol altında? ))
bırakana kadar şoktaydım
 

Bakalım neler olacak...

 
Kimse tahmin vermek istemiyor mu?
Yoksa pazartesileri işlem yapmıyorlar mı?
Teşekkür ederim!
1...177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787...2119
Yeni yorum