FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1786
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Para birimlerinin devam eden hareketleri için boşuna bir açıklama bulmaya çalışıyorum - örneğin, eurodaki bu sıçrama - haber yok, hiçbir şey (her zamanki gibi). Her şey bir düşüş için konuşuyor, ama hayır - inatla büyüyor)) Tam olarak diğer para birimlerinde olduğu gibi. Tek bir sonuç var - aşağı inmeden önce geri dönüyorlar.
ZY Genel olarak, büyümesi için çok erken - 1,08'den bir euro alacağım
Evra, Yusuf ve Teorisinin net bir planını takip eder.
Dürüst olmak gerekirse, anlamadım - fiyat yükseldi, piyasa düştü, sonra fiyatı düşürdü, piyasa yükseldi - git ve onları çöz - guru. ))
Yani ?
Fiyat en azından direnç gösteriyor, bütün bahane bu
Sensei'nin sohbetine yetişemedim .... o orada mı ... o değil mi ... kendim çizmek zorunda kaldım )))
deponun zeminine yukarı çık diyor
Sensei'nin sohbetine yetişemedim .... o orada mı ... o değil mi ... kendim çizmek zorunda kaldım )))
Sensei yere yığıldı, Kolyan ezici bir darbe vurdu
1. Ekranın sağ üst köşesindeki büyüteç resmine tıklayın
2. Görüntülenen alana "platypus" kelimesini girin.
3. Arama sonuçlarında HIS adını buluyoruz))
Eh, neredeyse doğru söylüyor, ama onu dinleselerdi, çikolata içinde olurlardı.