Para birimlerinin devam eden hareketleri için boşuna bir açıklama bulmaya çalışıyorum - örneğin, eurodaki bu sıçrama - haber yok, hiçbir şey (her zamanki gibi). Her şey bir düşüş için konuşuyor, ama hayır - inatla büyüyor)) Tam olarak diğer para birimlerinde olduğu gibi. Tek bir sonuç var - aşağı inmeden önce geri dönüyorlar.

ZY Genel olarak, büyümesi için çok erken - 1,08'den bir euro alacağım
Yunanistan kabul etmiş görünüyor. ve Donbas'taki savaşla sessizlik.
 
Evra, Yusuf ve Teorisinin net bir planını takip eder.
Yani ?
 
Dürüst olmak gerekirse, anlamadım - fiyat yükseldi, piyasa düştü, sonra fiyatı düşürdü, piyasa yükseldi - git ve onları çöz - guru. ))
Fiyat en azından direnç gösteriyor, bütün bahane bu
 
Yani ?
deponun zeminine yukarı çık diyor
 
Fiyat en azından direnç gösteriyor, bütün bahane bu

Sensei'nin sohbetine yetişemedim .... o orada mı ... o değil mi ... kendim çizmek zorunda kaldım )))


 
deponun zeminine yukarı çık diyor
Eh, neredeyse doğru söylüyor, ama onu dinleselerdi, çikolata içinde olurlardı.
 
Sensei'nin sohbetine yetişemedim .... o orada mı ... o değil mi ... kendim çizmek zorunda kaldım )))


Sensei yere yığıldı, Kolyan ezici bir darbe indirdi
 
Sensei yere yığıldı, Kolyan ezici bir darbe vurdu
Sensei yaşadı, Sensei yaşıyor, Sensei yaşayacak)))
 
Bir öğretmen nasıl bulunur:

1. Ekranın sağ üst köşesindeki büyüteç resmine tıklayın
2. Görüntülenen alana "platypus" kelimesini girin.
3. Arama sonuçlarında HIS adını buluyoruz))
 
Eh, neredeyse doğru söylüyor, ama onu dinleselerdi, çikolata içinde olurlardı.
Elmalı turta düzeni"? "kakao" dan olan mı?
