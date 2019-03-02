FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1954
Paralel yüzlü de olsa üçgen sarhoş olur! 1.12'de bir çok insan satışa çıkarılacak ve tekrar satılacaklar .... Umarım 1.14'e kadar bitirirler bu piçler sonlarına kadar hurdy-gurdylerini döndürür)
CA'dan fiyatın seviyeyi geçip geçmeyeceğini veya ondan geri döneceğini nasıl anlayabilirim?
lanet somun sadece geri dönmeye değerdi)))
ve işte fiyat 1260
bir de miniklerin ciyakladığı ve işlem hacimlerinde aradıkları oyuncak bebek var.
Oyuncak bebek olmasaydı, onu icat etmeye değerdi (c).
O'na kıyasla oyuncak bebek kimdir? .... Annem, bebeği itaat etmediğinde çocukluğunda HIS adıyla korkuttu)
Resimleri hangi programla çiziyorsun?
Snagit
Hayır. Paralı. uymuyor maalesef.
Fare kapanında sadece peynir bedava.