FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1783
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
evet satın almalıydım. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.
İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.
Teşekkür ederim!
evet, satın almalıydın. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.
İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.
Teşekkür ederim!
Aşağı oynuyorum, bence zirve için çok erken
evet teşekkürler ile örülmez =)
teşekkürler =)
diğerleri ama öyle değil =) yahudi 500+ kanalında
teşekkürler =)
Küpler ne durumda?
kanal aç? Yani Yahudiler ayakta mı?
Teşekkür ederim!
Küpler ne durumda?
kanal aç? Yani Yahudiler ayakta mı?
Teşekkür ederim!
evet, satın almalıydın. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.
İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.
Teşekkür ederim!
Diğer tahminleri görmek istiyorum
Evet ve öğretmen bir yerde kayboldu ve eskisi gitti =)
evet, satın almalıydın. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.
İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.
Teşekkür ederim!
Tahminlerin yükseldiğini söylediler, acele nerede
ölüm krampları. alıcılar alınır.
Ya da belki satıcılar çarptı)
Burada o kadar çok görüş var ki, ne diyeceğimi zaten biliyorum.
Muhtemelen ara vereceğim.
Alımlarım 1.1250'de kaldı. Bu yüzden belki oraya gidin. Ve 1.1300'den satış yapın.
Teşekkür ederim!