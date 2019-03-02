FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1783

Yeni yorum
 
tuma88 :
evet satın almalıydım. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.

İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.

Teşekkür ederim!
Tahminlerin yükseldiğini söylediler, acele nerede
 
tuma88 :
evet, satın almalıydın. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.

İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.

Teşekkür ederim!

Aşağı oynuyorum, bence zirve için çok erken

 
Dolar tüm para birimlerinde aşırı değerli. Bu durumda geri alma garanti edilir.
 
Roman Busarov :

evet teşekkürler ile örülmez =)

teşekkürler =)


Roman Busarov :

diğerleri ama öyle değil =) yahudi 500+ kanalında

teşekkürler =)


Küpler ne durumda?

kanal aç? Yani Yahudiler ayakta mı?
Teşekkür ederim!
[Silindi]  
tuma88 :

Küpler ne durumda?

kanal aç? Yani Yahudiler ayakta mı?
Teşekkür ederim!
kanal bir kanal gibi =) ama bugün İbranice'de =)
[Silindi]  
tuma88 :
evet, satın almalıydın. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.

İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.

Teşekkür ederim!

Diğer tahminleri görmek istiyorum

Evet ve öğretmen bir yerde kayboldu ve eskisi gitti =)

 
xs, günün açılışı bugün bozuk, öküzleri iskeleye sürecekler ve ...
 
tuma88 :
evet, satın almalıydın. Muhtemelen.
Bak nasıl iyi yapışıyor.

İplik sessiz. Hiçbir tahmin yok.

Teşekkür ederim!
ölüm krampları. alıcılar alınır.
 
Alexey Busygin :
Tahminlerin yükseldiğini söylediler, acele nerede
bunu kim söyledi? ))
 
Daniil Stolnikov :
ölüm krampları. alıcılar alınır.


Ya da belki satıcılar çarptı)
Burada o kadar çok görüş var ki, ne diyeceğimi zaten biliyorum.
Muhtemelen ara vereceğim.
Alımlarım 1.1250'de kaldı. Bu yüzden belki oraya gidin. Ve 1.1300'den satış yapın.


Teşekkür ederim!
1...177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790...2119
Yeni yorum