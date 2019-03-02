FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1778

geçen haftaki dikdörtgenlerin tüm cazibesi =)

 
Roman Busarov :

geçen haftaki dikdörtgenlerin tüm cazibesi =)

fiyat onları aştıysa ne anlamı var? Ve Audi'ye göre henüz dibe ulaşmadı
 
Speculator :
1.0890 - 1.0965 hatası
1.0850 ve bu kadar)
Moderatörler beni ne zaman banlayacak...

teşekkürler !
 
Roman Busarov :

geçen haftaki dikdörtgenlerin tüm cazibesi =)


Bu hafta için diğer dikdörtgenler?
Profursetke'de böyle bir şey var mı?



Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
1.0850 ve bu kadar)
Moderatörler beni ne zaman banlayacak...

teşekkür ederim
Bekliyorum, bekliyorum, tahmininizi bekliyorum
tuma88 :

Bu hafta için diğer dikdörtgenler?
Profursetke'de böyle bir şey var mı?



Teşekkür ederim!

diğerleri ama öyle değil =) yahudi 500+ kanalında

teşekkürler =)

 

Bir şekilde, ruhumda sakin değil, pozisyonları kapatacağım . Kalkmak için bekliyor olacağım!

 
Speculator :

Bir şekilde, ruhumda sakin değil, pozisyonları kapatacağım . Kalkmak için bekliyor olacağım!

Şimdi fiyat düve olacak, pazartesi düz gün
 
Alexey Busygin :
Şimdi fiyat düve olacak, pazartesi düz gün
Perşembeye kadar şifacı olacak
 
Speculator :
Perşembeye kadar şifacı olacak
Olmaz))
