FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1779

Yeni yorum
 
Speculator :
Perşembeye kadar şifacı olacak
Hadi sallamaya çalışalım, buzağı
 
Alexey Busygin :
Hadi sallamaya çalışalım, buzağı
evet hadi - başla, Doll amca
 
Daniil Stolnikov :
evet hadi - başla, Doll amca
Ben çoktan başladım!
 
Alexey Busygin :
Ben çoktan başladım!
zayıf - daha sert salla
 
Daniil Stolnikov :
zayıf - daha sert salla
Şimdilik hız aşırtma! Duraklara ulaştığında uçacak
 
Alexey Busygin :
Şimdilik hız aşırtma! Duraklara ulaştığında uçacak
anlaşıldı - takdir edildi
 
Daniil Stolnikov :
anlaşıldı - takdir edildi
az bekle zirveye gidelim
 
SSS öyleydi ve öyle kaldı, trendler çok nadiren değişiyor)
 
stranger :
SSS öyleydi ve öyle kaldı, trendler çok nadiren değişiyor)
Çekirdeği yiyen trend, fonlar yeterli olduğu sürece kenarlara doğru hareket edip en iyi fiyatı alacağı zaman
 
Edrit, cedry, babaanneler. Poper baber, yine yanlış yönde
1...177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786...2119
Yeni yorum