FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 885
Şu anda ne yaptığım ve ne yazdığım hakkında hiçbir şey söylemedim, bu yüzden düşünceniz anlamsız. )))
Peki Çin hakkında ne çıkardın?)) Mütevazı olma Sensei))))
Evet, ne yaparsanız yapın, tahmin imkansızdır. Fiyat neredeyse anında tepki verir.
İmkansız yani imkansız. Bana ne oluyor? )))
İstediğin gibi düşünme hakkına sahipsin. Tıpkı kimseyi hiçbir şeye ikna etmeme hakkım olduğu gibi. ;)
yani teorimi okumadın mı? (fiyat orta vadeli H1 H4'ü de geçiyor - bu nedenle 100-300 pip tahmini oldukça mümkün)
İşte 28 Ocak için bir ekran görüntüsü, 49'un altında kimsenin olmadığı çok açık:
bir süre acı çekmek ve ortaya çıkabilir (kontrol etmedi), soru şu anda hangi dönemin alakalı olduğu ve gelecekte belirli bir zamanda hangi amaçlarla, muhtemelen sadece menstrüasyon ve bu ay içinde ciltlerin dinamiklerini analiz edeceksiniz.
Dengesizlik düzeyinin kısa bir süre için bir olduğu ve daha büyük olan için diğerlerine öncelik verilmediği ortaya çıkabilir. Tabii ki, isteğe bağlı anlar da vardır, süre bittiğinde veya vadeli vadeli sözleşmelerde bakiye düştüğünde, durum farklıdır.
bu nedenle tamamlamadığınızı anlıyorum ve ne aşamada olduğunuzu görüyorum, tk. Bunların hepsini çoktan geçtim. ama MQL'de çalışmayacak, çünkü aşağıdaki değişen parametreler gereklidir: fiyat - başlangıç ve bitiş, zaman damgası, vadeli işlemlerin opsiyonlar, opsiyon ve vadeli işlem durumu için köleleştirilmeden önce analizi (başlangıç için yeterli)
Hiçbir şey anlamıyorsun ve hiçbir şey göremiyorsun. Hiç yoktan nasıl sonuç çıkarabilirsiniz? Böyle yaşayamazsın. Bu, her cephede sonsuz bir yanılgı içinde olmakla eşdeğerdir. ))))
Psikolojik bir teknik uygulamaya çalışıyorsanız, bunu en başından dışlamadım ve bunu önceden hesaba kattım. ;))
yani teorimi okumadın mı? (fiyat orta vadeli H1 H4'ü de geçiyor - bu nedenle 100-300 pip tahmini oldukça mümkün)