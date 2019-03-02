FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1952
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/29/n_7332261.shtml
Köşede 11 numaralı bir troleybüs belirdi...
Ani fren yaptı ... pantograflar farklı yönlere gitti ...
hayır, ya yukarı ya da aşağı koşarlar ...
DOLL acı verecek kadar alay ediyor...
Yarın Yunanistan 1,6 yarda borçlarını iade etmek zorunda gibi görünüyor ... temerrüt mümkün .... göreceğiz ...
pound ve al...
ve 5720'ye kadar devam eden limitler (51 osuruk...)
büyücü...
bizim duygumuz olun!!!
Öğretmen - O birdir, O büyük ve güçlüdür, kimse O'nun yerine geçemez, ancak kötü insanlar O'nu Hikmetini ve Bilgisini bizimle paylaşmasın diye kaldırdılar (
http://uk.reuters.com/article/2015/06/29/uk-ecb-greece-exclusive-idUKKCN0P91NK20150629
1725 serisinde, bakınız - Yunanistan haritada nasıl bulunur? Akropolis neden Baden-Wurtenberg topraklarına ait? Yunanistan'da ucuza başka hangi adaları satın alabilirsiniz?
Ve ayrıca haftanın entrikası - kafasına serpilmiş küllerle haftalık ağıtlar ve küçük ama gururlu bir ülkenin yolsuzluğu hakkında ağlıyor.
güzel bir gündü...
Shaw, gerisi boşaldı mı?)
hayır, pek bir şey kalmadı...
geri kalanı yarın yapılacak
Şimdiye kadar, Sensei rolü için tek aday Yusufkhodzha, onu bir şekilde resmi olarak seçmek gerekiyor, bu rol için daha değerli görmüyorum
?