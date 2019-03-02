FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1774

Yeni yorum
 
Dmitry Chepik :

Audi, bugün kulaktan kulağa sohbete de girdi:


Sessiz korku. Bugün yemek yok.
 
Bu güne "tüccarın maaş günü" denmesi boşuna değil ))
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Ve gerçekten, senin için ne var? Daha iyi uyuyamayacaksın.

Geçen yılki yorumlarını okumak istiyorum.

Dün bira içtim - ve böyle bir sanrılı arzu ortaya çıktı)))

 
Daniil Stolnikov :
Bu güne "tüccarın maaş günü" denmesi boşuna değil ))
Cuma günleri genellikle pencereden atlarlardı. Maaşı gördüm ve uçtum.
 
Ром :

Geçen yılki yorumlarını okumak istiyorum.

Dün bira içtim - ve böyle sanrılı bir arzu ortaya çıktı)))

Bugün de bira içtin mi?
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Bugün de bira içtin mi?
Hayır, ama yine de "tutuyor")
 
Ром :
Hayır, ama yine de "tutuyor")
Dün olması gerektiği gibi, pes edin, böylece bugüne kadar tutun. Domuz ciyaklamak için yoksa helikopterlere mi?
 
kim ne diyebilir
[Silindi]  
Roman Busarov :
6 yıl sadece ticaretle yaşıyor
Pekala, şimdi yorumlarınızın geçmişini okuyacağım.
 
Lesorub :
kim ne diyebilir
127 :=)
1...176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781...2119
Yeni yorum