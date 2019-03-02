FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1613
Dolayısıyla tüm hesaplamalarımız doların daha da düşeceğini gösteriyor ve yen'e gelince, Japonlar cücelerden sonraki ikinci pislikler ve her şeyi yapabilirler, yani dolar düşse bile çiftin düşeceği bir gerçek değil.
Japonya dün, istenen etkiyi vermediği için makineyi kapattığını ve ekonomiyi canlandırmak için yeni önlemler aldıklarını söyledi.
satın alacaklar...
Ve kaynak? Audi'ye gelince, haklıydınız - 78'e indirdiler, iyi bir destek var.
ve bir hikaye Yahudi'ye asılır ...
Şu anda birden fazla karakteri takip edecek zamanım yok. Ben sadece kiloya bakıyorum.
ve bir hikaye Yahudi'ye asılır ...
gee-gee, HIM da))))
Bir dakika bekle,...
Yani, Euro için - düşüş henüz bitmedi mi?
Teşekkür ederim!
İngiltere ve ABD'de Forex piyasasını manipüle ettikleri için beş banka para cezasına çarptırıldı
Cezanın miktarı beş milyar dolar.
Birleşik Krallık ve ABD'li düzenleyiciler, dünyanın en büyük beş bankasına (JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Barclays Plc, Royal Bank of Scotland (RBS) ve UBS AG), döviz piyasası manipülasyon ücretleri nedeniyle Çarşamba günü 5 milyar dolardan fazla para cezası vermeye hazırlanıyor. , MarketWatch yazıyor, bilgili kaynaklara atıfta bulunuyor.
Böylece dünyanın önde gelen bankalarına uygulanan yaptırımların toplam tutarı yaklaşık 10 milyar doları bulabilecek.
Beş bankadan dördünün - JPMorgan, Citi, Barclays ve RBS - ABD suçlamalarını kabul etmesi bekleniyor. Barclays, diğer bankalardan daha fazla ABD'li ve İngiliz düzenleyiciden gelen talepleri yerine getirmek zorunda kalacağından, ödemeleri 2 milyar doları aşabilir.
Bununla birlikte, UBS AG, suç duyurusunda bulunmaktan kaçınmayı başardı: ABD Adalet Bakanlığı, ihlalleri yetkililere bildiren kişi olduğu için, bankaya cezai kovuşturmadan kısmi muafiyet verdi.
Her şey manipüle edildi. Ama sonra UBS AG gitti ve ciyakladı ve hoşgörü kazandı =))))
Her şey manipüle edildi. Ama sonra UBS AG gitti ve ciyakladı ve hoşgörü kazandı =))))