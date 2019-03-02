FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1610

5-16 Haziran tam bir yıldız olacak, o zaman kimseye bir yere tırmanmasını tavsiye etmiyorum)
 
Dmitry Chepik :

Kampanya, sadece sığır eti bebekleri stoklamakla kalmıyor, ben de

Benim gibi bebekler zaten satışlardan yavaş yavaş boşalıyor)))

1.53'ün hemen altında, bu fiyatlarla ilgilenen kimseyi görmüyorum.

 
VE? Bu kadar ilginç olan ne?
 
)))))))))))))))))))))))) TAMAM! satışları kapatın ve tabiri caizse satın alın, Öğretmen ligine katılın))))))
 
O zaman bir anlaşma açın - öğreneceksiniz)
 
Belki araba kullanırım, bir bira alırım ... Evet, Anatoly beni affeder! ...
 
Nereye acele edeyim, bir buçuk hafta değil, siyah askılarda partiyi 0.1 ve 6 olarak sayarsak, kilo başına 13 inciri kestim. Neden rahatsız?)
 
kim o ?
Pound o gün iyi gitti, biraz alabilir miyim? Bu sadece can sıkıcı:


 
stranger :
...

İyi düştü. Biraz da kaldı. Hala aşağı yönlü bir rezerv var gibi görünüyor. ;)

