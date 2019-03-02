FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1610
Kampanya, sadece sığır eti bebekleri stoklamakla kalmıyor, ben de
Benim gibi bebekler zaten satışlardan yavaş yavaş boşalıyor)))
1.53'ün hemen altında, bu fiyatlarla ilgilenen kimseyi görmüyorum.
5-16 Haziran tam bir yıldız olacak, o zaman kimseye bir yere tırmanmasını tavsiye etmiyorum)
Benim gibi bebekler zaten satışlardan yavaş yavaş boşalıyor)))
VE? Bu kadar ilginç olan ne?
)))))))))))))))))))))))) TAMAM! satışları kapatın ve tabiri caizse satın alın, Öğretmen ligine katılın))))))
Belki araba kullanırım, bir bira alırım ... Evet, Anatoly beni affeder! ...
Pound o gün iyi gitti, biraz alabilir miyim? Bu sadece can sıkıcı:
...
İyi düştü. Biraz da kaldı. Hala aşağı yönlü bir rezerv var gibi görünüyor. ;)