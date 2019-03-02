FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1607

Lesorub :
Jenka'ya kim bakıyor?

Ve ona ne bakmalı, daha yüksek satmalı ve birkaç yıl unutmalı.

Başka bir şey beni endişelendiriyor, dün Sensei 1350'ye bir euro aldı, şu anda muhtemelen köpekler gibi kızgın, onu hapisten çıkaracaklar ve başlayacaklar ....

 
lactone :

daha yakından baktı.

Bunun gibi bir şey:

Geçişi bekleyin ve orada satmaya çalışın.

12 yaşımdan beri onu bekliyorum. Doğu hassas bir konudur.
 
vaz :
Satıldığı belli değil mi?

 
stranger :

satılmış...


Lesorub :

Evet, alım-satımlarınız. Geçen haftanın sonunda Audi'nizi sattınız, nerede?
 
stranger :

Japonların ilk fırsatta tüm matbaaları aynı anda çalıştırdıkları izlenimini edindim. 12'deki durumu hatırla. Başlangıçta, Japonya'da enflasyondan söz bile edilmedi. Çalışkanların ve emeklilerin öfkesine rağmen. Yeni bir adam iktidara geldi ve güzellik için her şeyi yaptı. Nadiren yenke ticareti yapıyorum ve çoğunlukla satışlarda.
 
stranger :
Neresi? Resimde...


 
Lesorub :

Neresi? Resimde...


Anlaşma neden kapalı? Satın almaya hazır mısın?

 
stranger :

şüphe?


