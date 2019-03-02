FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1615
Yok canım erken al)
Evra'yı önümüzdeki hafta almanın mümkün olacağını düşünüyorum, ancak Audi ve pound henüz boşaltılmadı.
Harika olacak))))))))))))))
ve euroyu kim satın alıyor? =)
zaman gösterecek =)
Bakalım, kimse o seviyelere imrenmiyorken)
ve en ilginç olan şey, eğer geçersek, yaklaşık 6950 =)
ama şimdilik bunları beğendim =))
OH ve Ilya) OH, 1350'de yakalandı)))
Almıyorum, başka bir satın al sinyalinin daha önce göründüğünü yazıyorum ama dalgıç saate bakıyor...
soru nereye acele edeceğimizdir ...
Şimdiye kadar 87. seviyeyi daha çok beğendim)
Almıyorum onu yazıyorum zaten al sinyali var
yağdan mı bahsediyorsun =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))