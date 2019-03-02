FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1615

stranger :

Yok canım erken al)

Evra'yı önümüzdeki hafta almanın mümkün olacağını düşünüyorum, ancak Audi ve pound henüz boşaltılmadı.

ve euroyu kim satın alıyor? =)
stranger :
Harika olacak))))))))))))))
zaman gösterecek =)
 
Roman Busarov :
OH ve Ilya) OH, 1350'de yakalandı)))
 
Roman Busarov :
Bakalım, kimse o seviyelere imrenmiyorken)
stranger :
ve en ilginç olan şey, eğer geçersek, yaklaşık 6950 =)

ama şimdilik bunları beğendim =))

 
stranger :
OH ve Ilya) OH, 1350'de yakalandı)))

Almıyorum, başka bir satın al sinyalinin daha önce göründüğünü yazıyorum ama dalgıç saate bakıyor...

soru nereye acele edeceğimizdir ...

 
Roman Busarov :

ve en ilginç olan şey, eğer geçersek, yaklaşık 6950 =)

Şimdiye kadar 87. seviyeyi daha çok beğendim)
stranger :
yağdan mı bahsediyorsun =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))
 
Lesorub :

Almıyorum onu yazıyorum zaten al sinyali var

soru nereye acele edeceğimizdir ...

Öyle bir sorum yok, nerede göreceğim, ne zamana kadar bekle)
 
Roman Busarov :
yağdan mı bahsediyorsun =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))
Hayır, hala 75 var)
