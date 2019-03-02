FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1617
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne denir?
tire =))))) şeytan kelimesinden =)
Ne denir?
Şimdi o kadar çok içmiyorum. Ama ben şeytanlara inanırım.
tire =))))) şeytan kelimesinden =)
şeytanları sevmiyor musun??? Onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun...
15 dakika boyunca aynı program
şeytanları sevmiyor musun??? Onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun...
15 dakika boyunca aynı program
Eski, erken şeytan pişirmeye başladın, henüz olgunlaşmadılar)))
Burada kanal kenarından çıkmıyorsa size katılıyorum...ama şimdilik bekliyoruz efendim...
Savaşmayacak ve eğer savaşırsa, çok uzak değil.
Yarın 2/1 açısı (ahududu noktalı çizgi) görünecek, eğer geçmezse yuvarlanacağım..