FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1617

Yeni yorum
[Silindi]  
vaz :
Ne denir?
tire =))))) şeytan kelimesinden =)
 
Roman Busarov :
tire =))))) şeytan kelimesinden =)
Şimdi o kadar çok içmiyorum. Ama ben şeytanlara inanırım.
 
vaz :
Ne denir?
Ne değil, nasıl. Kehanet çağrılmalıydı.
 
vaz :
Şimdi o kadar çok içmiyorum. Ama ben şeytanlara inanırım.
Ben de inanıyorum ama o hala banyoda)
 
Roman Busarov :
tire =))))) şeytan kelimesinden =)

şeytanları sevmiyor musun??? Onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun...

15 dakika boyunca aynı program

 
Nestradamus :

şeytanları sevmiyor musun??? Onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun...

15 dakika boyunca aynı program

Eski, erken şeytanları pişirmeye başladın, henüz olgunlaşmadılar)))
 
stranger :
Eski, erken şeytan pişirmeye başladın, henüz olgunlaşmadılar)))
Burada kanal kenarından çıkmıyorsa size katılıyorum...ama şimdilik bekliyoruz efendim...
 
Nestradamus :
Burada kanal kenarından çıkmıyorsa size katılıyorum...ama şimdilik bekliyoruz efendim...
Savaşmayacak ve eğer savaşırsa, çok uzak değil.
 
stranger :
Savaşmayacak ve eğer savaşırsa, çok uzak değil.
Yarın 2/1 açısı (ahududu noktalı çizgi) görünecek, eğer geçmezse yuvarlanacağım..
 
Nestradamus :
Yarın 2/1 açısı (ahududu noktalı çizgi) görünecek, eğer geçmezse yuvarlanacağım..
Herkes en fazla indirimdeyken ... onları oraya götürür ve satın alırlar)
1...161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624...2119
Yeni yorum