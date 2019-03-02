FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1608

Bir pound üzerinde asların bir görüşü var. Bu bir sıçrama mı yoksa trendi mi takip edeceğiz?
 
vaz :
Kesinlikle 1.5620'de olacağız
Lesorub :

şüphe?


Peki devam et ve satın al
 
Nestradamus :
Pound için bir resim var mı?
 
vaz :
Köyde olmasaydım ve internetten normal şekilde izleyebilseydim bir fikrim olurdu ama henüz değil.
 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, Sensei'siz sıkıcı.....

Ücretsiz Öğretmen!!!!

 
Şimdi biraz satın almak için bir profursetka düşünüyorum.
Özellikle yarın, 1.1080 civarında.
Teşekkür ederim.
 
Sterlin'e gelince, sanırım 1.5300-5350'den bir yerden geri alacaklar. Ama bu sadece bugün için bir varsayım, piyasa canlı ve durum değişiyor.
