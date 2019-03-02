FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1611
İyi düştü. Biraz da kaldı. Hala aşağı yönlü bir rezerv var gibi görünüyor. ;)
Yani hala yeterince gobi var, hala sallamanız gerekiyor) Ve hem aşağı doğru bir hareketle hem de bir aralıkta sallayabilirler.
Teşekkür ederim!
Pound o gün iyi gitti, biraz alabilir miyim? Bu sadece can sıkıcı:
Ve Cilt sütununa bakarak gülmek istiyorum))))) Sabahları Ninzi'den bir bantla vyklydyval ekranım, orada pound ile hacme bakabilirsin, üstte bir hacim var, şimdi çok daha büyük, karşılaştırın)
Anatoly, Euro için anlaşma var mı? ilginç .)
Yaklaşık 50/50'ye kadar sallayın ve tekrar yukarı çıkın. ))
Evet, neredeyse silkelendiler, fxbook'ta ortalama 1.5480 pozisyonum var, herkes operadaydı
Herkes yüksek fiyatlı alışverişlerle dolup taştığı Cuma günü operadaydı.
Euro zaten 50/50, hatta daha az.
Başka bir düşüş sinyali mi?
Euro'nun da bir pound gibi daha derinden araştırılması gerekecek. Ben sadece mevcut görevleri çözeceğim ve sen dalabilirsin. ))