Anatoli Kazharski :

İyi düştü. Biraz da kaldı. Hala aşağı yönlü bir rezerv var gibi görünüyor. ;)

Yani hala yeterince gobi var, hala sallamanız gerekiyor) Ve hem aşağı doğru bir hareketle hem de bir aralıkta sallayabilirler.

 
Anatoly, Euro için anlaşma var mı? ilginç .)
Teşekkür ederim!
 
Vladimir Zubov :

Pound o gün iyi gitti, biraz alabilir miyim? Bu sadece can sıkıcı:


Bunların hepsi Mui Ne'ye değmez. Sabah Audi alıcı/satıcı dengesi 65/35 idi, şimdi 60/40 civarında bir yerde. Şimdi tabağına bak.
 
Ve Cilt sütununa bakarak gülmek istiyorum))))) Sabahları Ninzi'den bir bantla vyklydyval ekranım, orada pound ile hacme bakabilirsin, üstte bir hacim var, şimdi çok daha büyük, karşılaştırın)

Evet, neredeyse silkelendiler, fxbook'ta ortalama 1.5480 pozisyonum var, herkes operadaydı
 
tuma88 :
Anatoly, Euro için anlaşma var mı? ilginç .)
Teşekkür ederim!
Şu anda birden fazla karakteri takip edecek zamanım yok. Ben sadece kiloya bakıyorum.
 
stranger :

Yani hala yeterince gobi var, hala sallamanız gerekiyor) Ve hem aşağı doğru bir hareketle hem de bir aralıkta sallayabilirler.

Yaklaşık 50/50'ye kadar sallayın ve tekrar yukarı çıkın. ))
 
Euro zaten 50/50, hatta daha az.
 
Vladimir Zubov :
Evet, neredeyse silkelendiler, fxbook'ta ortalama 1.5480 pozisyonum var, herkes operadaydı

Herkes yüksek fiyatlı alışverişlerle dolup taştığı Cuma günü operadaydı.

 
Başka bir düşüş sinyali mi?

Euro'nun da bir pound gibi daha derinden araştırılması gerekecek. Ben sadece mevcut görevleri çözeceğim ve sen dalabilirsin. ))

