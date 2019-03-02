FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1609

tuma88 :
Şimdi biraz satın almak için bir profursetka düşünüyorum.
Özellikle yarın, 1.1080 civarında.
Teşekkür ederim.

Öyleyse neden bugün yarın?)

Teşekkür ederim)

 
20 pp, cebinize koyun, artık yok ...
 
stranger :
Sterlin'e gelince, sanırım 1.5300-5350'den bir yerden geri alacaklar. Ama bu sadece bugün için bir varsayım, piyasa canlı ve durum değişiyor.

1.5390+\-10pp'den geri çekilme 50-200pp olacak, tam olarak ne kadar olduğu belli değil ama yaklaştıkça daha da netleşecek!

Seviyeyi işaretleyin.

 
stranger :

Öyleyse neden bugün yarın?)

Teşekkür ederim)


yarına kadar bekliyorum)



teşekkür etmek !
 
stranger :

Evet, Sensei'siz sıkıcı.....

Ücretsiz Öğretmen!!!!

 
Dmitry Chepik :

1.5390+\-10pp'den geri çekilme 50-200pp olacak, tam olarak ne kadar olduğu belli değil ama yaklaştıkça daha da netleşecek!

Seviyeyi işaretleyin.

satın alma sinyali zaten küçük olanlarda asılı, fiyatı bekliyoruz:


 
Dmitry Chepik :

1.5390+\-10pp'den geri çekilme 50-200pp olacak, tam olarak ne kadar olduğu belli değil ama yaklaştıkça daha da netleşecek!

Seviyeyi işaretleyin.

Ne bir geri dönüş, yükseliş trendi.
 
tuma88 :

yarına kadar bekliyorum)

 
Lesorub :

satın alma sinyali zaten küçük olanlarda asılı, fiyatı bekliyoruz:


Sen O'nun layık öğrencisisin, küçük olanlar yukarı ve büyük olanlar aşağı))))))
 
stranger :
Ne bir geri dönüş, yükseliş trendi.

Kampanya, sadece sığır eti bebekleri stoklamakla kalmıyor, ben de

