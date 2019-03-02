FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1609
Şimdi biraz satın almak için bir profursetka düşünüyorum.
Özellikle yarın, 1.1080 civarında.
Teşekkür ederim.
Öyleyse neden bugün yarın?)
Teşekkür ederim)
Sterlin'e gelince, sanırım 1.5300-5350'den bir yerden geri alacaklar. Ama bu sadece bugün için bir varsayım, piyasa canlı ve durum değişiyor.
1.5390+\-10pp'den geri çekilme 50-200pp olacak, tam olarak ne kadar olduğu belli değil ama yaklaştıkça daha da netleşecek!
Seviyeyi işaretleyin.
Öyleyse neden bugün yarın?)
Teşekkür ederim)
yarına kadar bekliyorum)
teşekkür etmek !
Evet, Sensei'siz sıkıcı.....
Ücretsiz Öğretmen!!!!
satın alma sinyali zaten küçük olanlarda asılı, fiyatı bekliyoruz:
yarına kadar bekliyorum)
Ne bir geri dönüş, yükseliş trendi.
Kampanya, sadece sığır eti bebekleri stoklamakla kalmıyor, ben de