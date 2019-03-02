FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1618

stranger :
Herkes en fazla indirimdeyken ... onları oraya götürür ve satın alırlar)
iki seçenek =) 1.10+- ve 1.078 +-
 
Roman Busarov :
iki seçenek =) 1.10+- ve 1.078 +-

Bana bir şey 0850-0900 gibi geliyor.

Ne ölü bir gün, uyuyakaldım)

https://www.mql5.com/ru/signals/106993

stres testi durmadı (6 çift aynı anda çekmez), açgözlülük bu demektir =))) tamam, devam edelim. Sürüm 6 devam ediyor =)

Roman Busarov :

https://www.mql5.com/en/signals/106993

stres testi durmadı (6 çift aynı anda çekmez), açgözlülük bu demektir =))) tamam, devam edelim. Sürüm 6 devam ediyor =)

Evet, bir tane al, altı siktir git, dedi İlya bir kereden fazla - bir veya iki çift al ve gözler için)
stranger :
Evet, bir tane al, altı siktir git, dedi İlya bir kereden fazla - bir veya iki çift al ve gözler için)
bu bir stres testiydi =) Ben ve ufukta uzman olması gereken seviye 3 çiftte kenetlendi =) 6 çiftten dördünü sıfıra kapattım ve ikisini kesmek zorunda kaldım =) bu yüzden orada stresten uzaklaşmak için bir demo =)
 
Roman Busarov :
bu bir stres testiydi =) Ben ve ufukta uzman olması gereken seviye 3 çiftte kenetlendi =) 6 çiftten dördünü sıfıra kapattım ve ikisini kesmek zorunda kaldım =) bu yüzden orada stresten uzaklaşmak için bir demo =)
Öğretmenden bir örnek alın, pamma üzerinde stres testleri yapar)))
 

saçma evet...


 
stranger :
Herkes en fazla indirimdeyken ... onları oraya götürür ve satın alırlar)
Eski, bunlar bir ihtimal Elder değil mi? Gandalf kisvesi altında kimi saklıyorsun?
Gerçekten ona benziyor - aşırı satımda satın alıyorsunuz))
 
Daniil Stolnikov :
Eski, bunlar bir ihtimal Elder değil mi? Gandalf kisvesi altında kimi saklıyorsun?
Gerçekten ona benziyor - aşırı satımda satın alıyorsunuz))

Hayır, o kurnaz Yahudi değilim, farklıyım)

Özellikle iyi bir ganimet için seminerlerinde farklı Mui Ne'yi korumasını seviyorum))))

 
stranger :

Hayır, o kurnaz Yahudi değilim, farklıyım)

Özellikle iyi bir ganimet için seminerlerinde farklı Mui Ne'yi korumasını seviyorum))))

başka bir Yahudi misin? ))

Onun kitabı benim için yeterliydi - anonim sarhoşlar toplumu hakkında
