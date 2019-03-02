FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1612
Başka bir düşüş trendi sinyali mi?
Euro'nun da bir pound gibi daha derinden araştırılması gerekecek. Ben sadece mevcut görevleri çözeceğim ve sen dalabilirsin. ))
Eureka'da böyle bir destek çektim .
Patlama olasılığı 1.16'ya kadar yüksek.
ve günün açılışında satın alın.
yahudi günlük fiyat hareketi dalgalanıyor, bu yüzden satın alındı, hacimler iyi karıştı, cehenneme, her zaman değişiyorlar)
Altın bir süreliğine satın alınabilir)
1.5390+\-10pp'den geri çekilme 50-200pp olacak, tam olarak ne kadar olduğu belli değil ama yaklaştıkça daha da netleşecek!
Seviyeyi işaretleyin.
Herkes yüksek fiyatlı alışverişlerle dolup taştığı Cuma günü operadaydı.
Tünaydın.
USDJPY çifti için sadece bahse girmek istiyorum.
Tabii ki şortlar da var ama piyasa henüz olgunlaşmadı...
Sanırım yukarıdan kırmızı seviyelere ulaşana kadar, düşüşü beklemeyeceğiz...
Ben kendim bu çiftte başka mallarla dolu bir pozisyonum yok.
Ve bu konuşma becerilerimizi geliştirmek için
Merhaba. Tartışmayacağım çünkü takip etmiyorum ama “gözle” aşağı)
Gözle, temiz bir takvime göre böyle bir şey var ama bu yeterli değil.
Kanıta ihtiyacımız var.
Ve kanıtlar, ciltlerle tüm tablolarınıza bakılırsa, buna karşı ...
Prensip olarak, bu çifte kısa girerseniz, seviye iyi + kısa durak
...ama benim için kişisel olarak bu paritedeki şortlar için bu duruma pip+sinirler deniyor...
Ama buna ihtiyacımız yok...
