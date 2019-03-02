FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1616

Yeni yorum
 
Karımı kim izliyor?
[Silindi]  
Lesorub :
Karımı kim izliyor?
burada benim sharushka 124+'e uçtu =)
 
Lesorub :
Karımı kim izliyor?
Gözetleme?
 
Roman Busarov :
burada benim sharushka 124+'e uçtu =)

xs akşamları nereye çıkaracak...


 
Lesorub :

akşamları onu nereye götürecek...


125 enke üzerinde dediler kutunun üzerinde. Bu analizler yapıldı, okundu. Kısacası risk var. Ama hiçbir şey tavsiye etmeyeceğim. Satış fikrini çok beğendiğimi görüyorum. Henüz iletişime geçmedim.
 
Pound'a bakıyorum ve hayatın ağaçkakanlara hiçbir şey öğretmediğini anlıyorum, 57-5750'den daha fazla satmak zorunda kalacağım.
[Silindi]  
stranger :
Pound'a bakıyorum ve hayatın ağaçkakanlara hiçbir şey öğretmediğini anlıyorum, 57-5750'den daha fazla satmak zorunda kalacağım.
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))
 
vaz :
125 enke üzerinde dediler kutunun üzerinde. Bu analizler yapıldı - okundu. Kısacası risk var. Ama hiçbir şey tavsiye etmeyeceğim. Satış fikrini çok beğendiğimi görüyorum. Henüz iletişime geçmedim.

Fiyat tablosu teknik analizine göre fal bakmak gerekliydi.

 
Roman Busarov :
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))
katı baobablar)
 
stranger :

Fiyat tablosu teknik analizine göre fal bakmak gerekliydi.

Ne denir?
1...160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623...2119
Yeni yorum