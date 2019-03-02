FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1616
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karımı kim izliyor?
Karımı kim izliyor?
burada benim sharushka 124+'e uçtu =)
xs akşamları nereye çıkaracak...
akşamları onu nereye götürecek...
Pound'a bakıyorum ve hayatın ağaçkakanlara hiçbir şey öğretmediğini anlıyorum, 57-5750'den daha fazla satmak zorunda kalacağım.
125 enke üzerinde dediler kutunun üzerinde. Bu analizler yapıldı - okundu. Kısacası risk var. Ama hiçbir şey tavsiye etmeyeceğim. Satış fikrini çok beğendiğimi görüyorum. Henüz iletişime geçmedim.
Fiyat tablosu teknik analizine göre fal bakmak gerekliydi.
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))
Fiyat tablosu teknik analizine göre fal bakmak gerekliydi.