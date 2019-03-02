FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1606

Dmitry Chepik :

Emtia piyasaları ile ilgili olarak, evet! Ve kağıtla ilgili - büyüyecek!

TP'yi pound için ayarlayın - 1.5000 ve Öğretmen banyodan gelene kadar terminali kapatın)))

Eh, 500 heyecanlandınız diyelim. Şimdiye kadar görünürde 545-536
 
Dmitry Chepik :

Öğretmenin dediği gibi - siktir git))))

Satıcıları işe alın ve gidin)

 
stranger :

Zaten alıcılar var))) boşaltma zamanı! Evet ve bebek aç, taze sığır eti istiyor , aksi takdirde ayı etinden şişer

 
Dmitry Chepik :

Evet acelem yok, yüklenene kadar bekleyeceğim, tıpkı yüklenene kadar beklediğim gibi)
 
Herkese iyi günler, sterlin ve dolar hakkındaki düşünceleriniz neler, son nerede?
 
stranger :
Kesinlikle! Böyle bir öğretmenle!
 
Dmitry Chepik :
Öğretmen güçlüdür!!!
 
1547'den poundları geri mi çekeceğiz yoksa henüz karışmamalı mıyız? Kar tüm festivalleri görün.
 
Jenka'ya kim bakıyor?
 
Lesorub :
Jenka'ya kim bakıyor?

daha yakından baktı.

Bunun gibi bir şey:

Geçişi bekleyin ve orada satmaya çalışın.

