Emtia piyasaları ile ilgili olarak, evet! Ve kağıtla ilgili - büyüyecek!
TP'yi pound için ayarlayın - 1.5000 ve Öğretmen banyodan gelene kadar terminali kapatın)))
Öğretmenin dediği gibi - siktir git))))
Satıcıları işe alın ve gidin)
Zaten alıcılar var))) boşaltma zamanı! Evet ve bebek aç, taze sığır eti istiyor , aksi takdirde ayı etinden şişer
Evet acelem yok, yüklenene kadar bekleyeceğim, tıpkı yüklenene kadar beklediğim gibi)
Kesinlikle! Böyle bir öğretmenle!
Jenka'ya kim bakıyor?
daha yakından baktı.
Bunun gibi bir şey:
Geçişi bekleyin ve orada satmaya çalışın.