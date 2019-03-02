FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1620
Opsiyonlarda günde 1-3% sonraki ve Eylül sözleşmelerine kaydırılıyor, henüz vadeli işlemlerde çalışmıyorlar, geleceğin sona ermesine daha 3,5 hafta var, aceleleri yok, sterlin oldu yukarı çekti ama alıcılar düşmedi, bekliyoruz.
Senden bahsetmiyorum , vadeli işlemlerden ve opsiyonlardan bahsetmiyorum, hepsi Sensei'nin öğrencileriymiş gibi geliyor, fiyat yarım incir yukarı - onlar uzunlar, aşağılar - şortlar.
Teşekkür ederim)
Ve yaklaşık 1.08 / 1.0850 / 1.09 - evet, orada bir sandık var)))
Ama oraya hemen değil, tepeden gidecek.
Teşekkür ederim!
Sizden, vadeli işlemlerden ve opsiyonlardan bahsetmiyorum, hepsi Sensei'nin öğrencileriymiş gibi geliyor, fiyat yarım incir yukarı - onlar uzunlar, aşağılar - şortlar.
Teşekkür ederim)
pound yukarı çekildi ama alıcılar düşmedi, bekliyoruz.
Opsiyonlarda günlük% 1-3, bir sonraki ve Eylül sözleşmelerine kaydırılıyor, henüz vadeli işlemlerde çalışmıyorlar, geleceğin sona ermesine daha 3,5 hafta var, aceleleri yok, sterlin oldu yukarı çekti ama alıcılar düşmedi, bekliyoruz.
Eurosti'ye göre bana aynı resim gibi geliyor. 1.1320'den (yaklaşık olarak) daha fazla alıcı elde etmek ve 1.08'e (yaklaşık olarak) gitmek istiyorlar.
Çizim ne diyor?
https://www.mql5.com/ru/users/tuma88#commentMessage_1051418
Ne demek istiyorsun?
Hayır, şu anda alıcıların %81'i var.
Eurosti'ye göre bana aynı resim gibi geliyor . 1.1320'den (yaklaşık olarak) daha fazla alıcı elde etmek ve 1.08'e (yaklaşık olarak) gitmek istiyorlar.
Çizim ne diyor?
https://www.mql5.com/ru/users/tuma88#commentMessage_1051418
Evra daha yeni boşaltıldı. Ama orada, 1155'te, aralığın ortasında, üstesinden gelmek için sorun bu.
Teşekkür ederim)
Evet, ilginç oyun. Film gibi izliyorum. )))
Hayır, şu anda alıcıların %81'i var.
CME düz - cari sözleşme ile resmim
İlginç, herhangi bir gerilim filminden daha iyi)
İşte elimdeki sayılar. Düne kıyasla, tam olarak bahsettiğin şey bu. Daha fazla alıcı toplamaya karar verdik ve sonra onları kel ve kafa derisini kestik . )))