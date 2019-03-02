FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1620

stranger :
Opsiyonlarda günde 1-3% sonraki ve Eylül sözleşmelerine kaydırılıyor, henüz vadeli işlemlerde çalışmıyorlar, geleceğin sona ermesine daha 3,5 hafta var, aceleleri yok, sterlin oldu yukarı çekti ama alıcılar düşmedi, bekliyoruz.
Evet, ilginç oyun. Film gibi izliyorum. )))
 
Evet, benim hakkımda bile kırılmam)

Ve yaklaşık 1.08 / 1.0850 / 1.09 - evet, orada bir sandık var)))
Ama oraya hemen değil, tepeden gidecek.

Teşekkür ederim!
 
Kafa derisi soyma denir
 
pound yukarı çekildi ama alıcılar düşmedi, bekliyoruz.
Ne demek istiyorsun?

 
Eurosti'ye göre bana aynı resim gibi geliyor. 1.1320'den (yaklaşık olarak) daha fazla alıcı elde etmek ve 1.08'e (yaklaşık olarak) gitmek istiyorlar.
Çizim ne diyor?
https://www.mql5.com/ru/users/tuma88#commentMessage_1051418
 
Sterlin için tahminler nedir, 1.5780-1.5930'a ve ardından 1.50'ye ineceğimizi düşünüyorum.
 
Hayır, şu anda alıcıların %81'i var.

Evra daha yeni boşaltıldı. Ama orada, 1155'te, aralığın ortasında, üstesinden gelmek için sorun bu.

Teşekkür ederim)

 
Evet, ilginç oyun. Film gibi izliyorum. )))
İlginç, herhangi bir gerilim filminden daha iyi)
 
Hayır, şu anda alıcıların %81'i var.

Kahretsin, böyle tsifirki'yi nereden buluyorsun? Alplerin raporlarında mı?

CME düz - cari sözleşme ile resmim
 
İlginç, herhangi bir gerilim filminden daha iyi)

İşte elimdeki sayılar. Düne kıyasla, tam olarak bahsettiğin şey bu. Daha fazla alıcı toplamaya karar verdik ve sonra onları kel ve kafa derisini kestik . )))

