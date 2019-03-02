FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1605

stranger :

Bir diğeri gitti ve ikisi serbest yüzmede kaldı)


Nnn...evet)
yakışıklı !

Güzel giriş.

Euro için - 1.08'e giden bir değişken var.
 
Daha yakışıklı!!!
Yahudilere gelince, henüz bir şey söylemeyeceğim. Bu Strange için - erken girişlerine ve düşüncelerine göre, Bebek bir usta))
 

ve harrier geri dönebilir bile ...


la-la-la =)

 
Belki dolar tekrar başını kaldırır. Yani gerçek değil, gerçek değil!
 
Daniil Stolnikov :
Belki dolar tekrar başını kaldırır. Yani gerçek değil, gerçek değil!
Dolar trendi aşağı.
 
stranger :
Dolar trendi aşağı.
Nerede gördün? ))
 
Daniil Stolnikov :
Nerede gördün? ))

Eh, bunu zaten görmüyorsan, o zaman yaşamaya çalış

iki yıldır sigara içiyorsun

 
stranger :

Eh, bunu zaten görmüyorsan, o zaman yaşamaya çalış

iki yıldır sigara içiyorsun

Kahretsin, trendi uzun zamandır yükseliyor. Şimdi bir düzeltme var. hayali inen kanalı kırar. Bu benim görüşümde. Seninkini bilmiyorum)) Belki geleceği nerede kazdım, ama orada ilginç bir şey hesapladım?
 
stranger :
Dolar trendi aşağı.

Emtia piyasaları ile ilgili olarak, evet! Ve kağıtla ilgili - büyüyecek!

TP'yi pound için ayarlayın - 1.5000 ve Öğretmen banyodan gelene kadar terminali kapatın )))

