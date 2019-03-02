FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1604

stranger :
2'de, veriler 20 dakika geciktirilir.

Sitelerimizden bazılarına üye oldum (Thinkorswim Infinity Service), otomatik olarak yenileniyorlar ve kayıtlar sonsuz =))

Görünüşe göre Yahudi ıslahı sona erdi.

 

not Hizmet Şartları'ndaki alıntılarda herhangi bir gecikme görmüyorum

lactone :

hacimlere bakılmalı ve çubuklu bir platforma değil =)
 
Tam olarak cam ve T&S gecikmeleri var
 
Sırasıyla onları gözlemlememek için bir pençe vermek gerekli mi? ))
 
Gerçek bir hesap açıp üzerine babel koymanız gerekiyor)
 
Anladığım kadarıyla laktonun bir demosu var mı? )) Ve ne - bu platform gerçekten bu tür verileri sağlıyor mu? T&S ve cam? Neresi? tıkaç mı? ))
 

Bir diğeri gitti ve ikisi serbest yüzmede kaldı)

 

Dün istedim, bugün aldım...


 
Ameritrade bir mutfak değil)

Birçok platform, hem vadeli işlemler hem de seçenekler için bu tür verileri sağlar.

