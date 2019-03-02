FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1603

lactone :

kuyu.

Az önce CD kümeleri üzerinde çalıştım.

Aynı TOC'de, T&S seçeneklerini ve vadeli işlemleri açar ve kimin neyi attığını veya kaldırdığını görürsünüz, hepsi bu. Dün yarısını düzeltti ve ben yarısını)
 
neyron :
eurobucks hızlı bir kriko ile çöküyor.

JACK'in nasıl hızla çökebileceğini hayal etmek benim için zor.

Muhtemelen, şu anda eurobucks gibi

 
lactone :

TOC, ThinkOrSwim platformudur.

Bir kağıt para seçeneği var - 3 aylık bir demo gibi.

2'de, veriler 20 dakika geciktirilir.
 
C değil S - sol çeviri))
https://www.mql5.com/en/signals/106993

ve biz burada eğleniyoruz =))

Roman Busarov :

https://www.mql5.com/ru/signals/106993

ve biz burada eğleniyoruz =))

öğretmeni imzala)
 
stranger :
Öğretmenler imzalar)
boyan - HE aynı fikirde değil - kanıt yok - 30 piplik 3 giriş
stranger :
Öğretmenler imzalar)
öyle =) çok erken gerçek taktığımda test edeceğim bakalım nasıl olacak
Daniil Stolnikov :
boyan - HE aynı fikirde değil - kanıt yok - 30 piplik 3 giriş
https://www.mql5.com/ru/signals/20923 katılıyorum =)
Roman Busarov :
https://www.mql5.com/ru/signals/20923 katılıyorum =)
Bu evrimdir. Şımartmak. HE şu anda yaklaşık olarak verilen bağlantı seviyesinde, görünüşe göre
