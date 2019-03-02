FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1598

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
olmadan mümkündür. Ama kesinlikle daha zor. Bildiğim kadarıyla, çevrimiçi veriler ücretli ve çok fazla
Onsuz, hemen Kolyayan'a gidebilir ve Sensei gibi altı ay boyunca acı çekmezsiniz))))
 
stranger :
Onsuz, hemen Kolyayan'a gidebilir ve Sensei gibi altı ay boyunca acı çekmezsiniz))))
belki O bir mazoşisttir - kendine işkence etmeyi sever. Tüm LOT için tek bir şişman pire yakalardım ve acı çekmezdim
 
Daniil Stolnikov :
belki O bir mazoşisttir - kendine işkence etmeyi sever. Tüm LOT için tek bir şişman pire yakalardım ve acı çekmezdim

Hayır, o bir sadomazoşist

Ve birini trollemek için gelmez (

 
stranger :
Onsuz, hemen Kolyayan'a gidebilir ve Sensei gibi altı ay boyunca acı çekmezsiniz))))
yani siz troller burada kaldınız ve hiçbir şeyiniz yok
 
stranger :

Hayır, o bir sadomazoşist

Ve birini trollemek için gelmez (

Ve HIM HIM olmadan - ikisi de
 
Ishim :
yani siz troller burada kaldınız ve hiçbir şeyiniz yok
SİZE sahibiz
 
Ishim :
yani siz troller burada kaldınız ve hiçbir şeyiniz yok
YOU PAMM'in yok etmesine yardım mı ediyorsun? ))
 
Daniil Stolnikov :
YOU PAMM'in yok etmesine yardım mı ediyorsun? ))
peki, her biri en az 20 pip olmak üzere en az 3 giriş yapın. 30 piplik bir stop ile. - Hadi izleyelim)))))
 
Ishim :
peki, her biri en az 20 pip olmak üzere en az 3 giriş yapın. 30 piplik bir stop ile. - Hadi izleyelim)))))
Hangi moron daha fazla tp'yi durdurur? Yoksa bu yeni kase mi? Pardon o zaman usta....
 
stranger :
Hangi moron daha fazla durur? Yoksa bu yeni kâse mi? Pardon o zaman usta....
mmm))), hatta 10 piplik bir handikapı var. herhangi bir girdi göstermez.
1...159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605...2119
Yeni yorum