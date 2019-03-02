FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1598
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
olmadan mümkündür. Ama kesinlikle daha zor. Bildiğim kadarıyla, çevrimiçi veriler ücretli ve çok fazla
Onsuz, hemen Kolyayan'a gidebilir ve Sensei gibi altı ay boyunca acı çekmezsiniz))))
belki O bir mazoşisttir - kendine işkence etmeyi sever. Tüm LOT için tek bir şişman pire yakalardım ve acı çekmezdim
Hayır, o bir sadomazoşist
Ve birini trollemek için gelmez (
Onsuz, hemen Kolyayan'a gidebilir ve Sensei gibi altı ay boyunca acı çekmezsiniz))))
Hayır, o bir sadomazoşist
Ve birini trollemek için gelmez (
yani siz troller burada kaldınız ve hiçbir şeyiniz yok
yani siz troller burada kaldınız ve hiçbir şeyiniz yok
YOU PAMM'in yok etmesine yardım mı ediyorsun? ))
peki, her biri en az 20 pip olmak üzere en az 3 giriş yapın. 30 piplik bir stop ile. - Hadi izleyelim)))))
Hangi moron daha fazla durur? Yoksa bu yeni kâse mi? Pardon o zaman usta....